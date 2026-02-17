El PSOE de León acusa a VOX de oportunismo y manipulación durante el derribo de Compostilla II

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Secretaría de Desarrollo Sostenible del PSOE de León ha denunciado el ejercicio de oportunismo político protagonizado por VOX durante el derribo de las chimeneas de la Central Térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil, acusando a la formación de extrema derecha de “manipular la transición energética”.

El secretario de Desarrollo Sostenible del PSOE de León, Ángel Rodríguez Liébana, ha lamentado las declaraciones realizadas por el portavoz nacional de Economía de VOX, quien llegó a preguntar “¿Creen que por tirar estas chimeneas van a dejar de venir borrascas continuas o períodos prolongados de sol?”. Para Rodríguez Liébana, estas palabras “son una muestra clara de ignorancia y, por tanto, de irresponsabilidad política por parte de quienes representan hoy a la derecha más radical en España”.

El dirigente socialista ha criticado también que VOX calificara el derribo como “el ejemplo claro del fanatismo climático que acaba con el mundo rural”, una afirmación que considera “una manipulación burda”. “La transición energética no derriba chimeneas. Las derriba el paso del tiempo, el cierre empresarial decidido hace años y la ausencia de una estrategia industrial seria cuando gobernaban quienes ahora pretenden dar lecciones”, ha subrayado.

Rodríguez ha recordado además que quienes hoy se envuelven en una supuesta defensa del patrimonio industrial “no movieron un solo dedo cuando gobernaban para evitar que la Junta de Castilla y León negara reiteradamente la declaración de Bien de Interés Cultural a las torres de Compostilla”. En este sentido, ha señalado que la propia jefa del Servicio de Ordenación y Protección de la Junta dejó claro que “la memoria de lo que supuso no implica la necesidad de mantener estos elementos esbeltos como testigos” y que los valores existentes “no son suficientes para su declaración como BIC”.

“Desde el PSOE de León reafirmamos el desapego que la derecha de Castilla y León ha demostrado durante años hacia esta provincia a través del desgobierno de la Junta. Es una muestra más de la cara dura de algunos y algunas que han llegado a las instituciones para generar ruido, no para gobernar ni aportar soluciones reales”, ha afirmado.

El secretario de Desarrollo Sostenible ha sido contundente al señalar que “no podemos permitir que sigan con su juego sucio, haciendo propaganda falsa y tratando de boicotear desde dentro aquello que no supieron defender cuando tuvieron responsabilidades de gobierno”. Y ha añadido: “Se llega a las instituciones para conocer las necesidades reales del territorio y trabajar a largo plazo, no para practicar el victimismo impostado ni hacer negocio con impunidad. Si no, que se lo pregunten al señor Mañueco con la trama eólica”.

Frente a “la nostalgia, el negacionismo y la confrontación permanente”, el PSOE de León ha reafirmado su compromiso con un desarrollo sostenible serio para el Bierzo y para toda la provincia. “Industria limpia, inversión, empleo estable y futuro. Proteger el medio ambiente y generar prosperidad no son conceptos enfrentados; son la única vía responsable para garantizar oportunidades reales en nuestra tierra”, ha concluido Ángel Rodríguez Liébana.