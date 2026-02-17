La policía alerta del incremento de estafas por suplantación de bancos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Ponferrada ha detectado un incremento de estafas informáticas relacionadas con la suplantación de entidades bancarias («smishing–vishing») que bajo la opacidad y el anonimato de Internet, «presentan grandes dificultades para su investigación», aseguran, advirtiendo a la población de que extremen las precauciones para no caer en la trampa, ya que el cliente cree que el contacto lo realiza realmente su banco.

El modus operandi, común en la mayoría de las estafas denunciadas, comienza con el envío de un SMS al teléfono de la víctima, en el que se informa de un supuesto cargo bancario. El mensaje indica que, si no reconoce la operación, debe llamar a un número de teléfono facilitado en el propio SMS.

Al realizar la llamada, un supuesto operador que afirma ser empleado de su entidad bancaria le explica que, para cancelar el cargo fraudulento, debe facilitar unos códigos que recibirá en su móvil por SMS. Sin embargo, estos códigos son en realidad claves de autorización de operaciones bancarias, como transferencias o retiradas de efectivo, por lo que, al proporcionarlos, la víctima está autorizando directamente las transacciones que los delincuentes desean realizar.

«No se fíe de supuestos operadores bancarios que le contacten por teléfono ni se deje presionar por mensajes alarmistas o urgentes. Nunca facilite datos bancarios ni códigos de verificación a través de enlaces o contactos no comprobados, no descargue archivos procedentes de entidades no verificadas e informe a la Policía de cualquier intento de estafa o actividad sospechosa», explican fuentes policiales, que recuerdan que «las entidades bancarias no solicitan códigos de verificación por teléfono» y que «la urgencia y el miedo son herramientas utilizadas por los estafadores para presionar a la víctima y provocar decisiones impulsivas».