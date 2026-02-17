Diario de León

Ponferrada explota de color y alegría

Ponferrada se transformó en un estallido de color, música y emoción durante el Gran Desfile de Carnaval. Desde el Auditorio Municipal hasta la Plaza del Ayuntamiento, las calles se llenaron de risas, charangas y disfraces que hicieron brillar a pequeños y grandes por igual.La lluvia de estos días dio una tregua, permitiendo que cerca de 400 personas participaran en alguna de las siete categorías del desfile, organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada. Vacas, flamencas, hadas y figuras de fantasía llenaron de magia el Martes de Carnaval, poniendo el broche de oro a varios días de fiesta y diversión que comenzaron el pasado sábado.

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Publicado por
Eva Friera Aller

Creado:

Actualizado:

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026

Carnaval de Ponferrada 2026L.DE LA MATA

Carnaval de Ponferrada 2026

tracking