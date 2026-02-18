Ponferrada premia la originalidad y vistosidad de su carnaval

Detalle del ganador de grupos de más de 25 personasL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

“Susurros del Bosque" se alzó con el primer premio, dotado con 1.000 euros, del Carnaval de Ponferrada en la categoría de grupos de más de 25 personas. El segundo premio fue para Alerta Pájaros, mientras que el tercero recayó en Lo que más mola de la tele.

En la categoría de grupos de entre 15 y 25 personas, el primer premio fue para Akelarre, seguido de De aquí a otro planeta en segunda posición y Pink Punk Can Can en tercer lugar.

Los premios otorgados por el Ayuntamiento de Ponferrada en la categoría de grupos de entre 6 y 14 personas recayeron en Ragnarock Narayola, que también se llevó el de la carroza, y Frutíssima Madre.

En cuanto a la categoría de entre 3 y 5 personas, el premio fue para El Año del Dragón. Además, en la categoría de parejas el galardón fue para Magia y Chispa, mientras que el premio individual fue para El Rey de las Máscaras.

Otro de los grupos premiadosL.DE LA MATA