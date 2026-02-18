Interrumpida la circulación entre Monforte y Ponferrada por el enganchón del pantógrafo con la catenaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La circulación ferroviaria en el tramo Monforte de Lemos-Ponferrada se encuentra interrumpida entre las localidades de Montefurado (Quiroga, Lugo) y San Clodio debido a un incidente técnico en la catenaria.

El problema se originó por el enganchón del pantógrafo de un tren con la catenaria, lo que provocó daños en la infraestructura de electrificación y obligó a cortar inmediatamente el tráfico en ese subtramo. Personal técnico de Adif se encuentra ya en la zona trabajando para reparar la avería y restablecer la circulación lo antes posible.

Este tipo de "enganchón" (o enganche/desenganche forzado del pantógrafo) es una avería relativamente común en líneas electrificadas cuando el pantógrafo del tren (el dispositivo que toma corriente de la catenaria) se engancha o arrastra elementos de la línea aérea, provocando roturas o desprendimientos.