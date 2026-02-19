Ponferrada premia la originalidad y cretivodad de su Carnaval

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Con las calles aún resonando con los sonidos del Carnaval, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, destacó la «gran participación» en el desfile, con casi 400 personas, así como la «calidad de los disfraces». Un evento que contó con gran afluencia de público durante todo el recorrido por las calles de la capital berciana y que tuvo como colofón final el reparto de casi 5.000 euros en premios entre las diferentes categorías, además de la carroza más original.

«Susurros del Bosque» se alzó con el primer premio, dotado con 1.000 euros, del Carnaval de Ponferrada en la categoría de grupos de más de 25 personas. El segundo premio fue para Alerta Pájaros, mientras que el tercero recayó en Lo que más mola de la tele.

En la categoría de grupos de entre 15 y 25 personas, el primer premio fue para Akelarre, seguido de De aquí a otro planeta, en segunda posición, y Pink Punk Can Can, en tercer lugar. Los premios otorgados por el Ayuntamiento de Ponferrada en la categoría de grupos de entre 6 y 14 personas recayeron en Ragnarock Narayola —que también se llevó el de la carroza— y Frutíssima Madre.

En cuanto a la categoría de entre 3 y 5 personas, el premio fue para El Año del Dragón. Además, en la categoría de parejas, el galardón fue para Magia y Chispa, mientras que el premio individual recayó en El Rey de las Máscaras.

El desfile puso así el broche de oro a una celebración que volvió a llenar de color, música y creatividad las calles de la capital berciana.