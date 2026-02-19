Villafranca del Bierzo aprobará en marzo su presupuesto municipal

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo se encuentra trabajando en la elaboración del nuevo presupuesto municipal que, previsiblemente, será llevado a pleno para su aprobación durante el próximo mes de marzo. Según ha explicado el alcalde, José Manuel Pereira, las cuentas serán similares a las de ejercicios anteriores, ya que el consistorio no prevé un incremento significativo de los ingresos. El presupuesto estará cifrado en torno a los tres millones de euros, una cantidad que permitirá mantener los servicios básicos y el funcionamiento ordinario del municipio. Por otro lado, el regidor de la Villa del Burbia ha señalado que confía en que a lo largo de esta semana o, como máximo, de la próxima, estén disponibles los informes de Patrimonio de la Junta de Castilla y León sobre la gravedad del derrumbamiento registrado en el yacimiento arqueológico de Castro Ventosa.

Pereira espera que dichos informes incluyan una valoración técnica del estado del enclave y una propuesta de solución para el tramo afectado por el desprendimiento de piedras en la muralla del antiguo asentamiento astur y romano, deteriorado tras las continuas lluvias caídas en la comarca del Bierzo durante las últimas semanas. Asimismo, el alcalde informó de que el concejal Diego García asume la presidencia del Consorcio Castro Ventosa, organismo integrado por los ayuntamientos de Cacabelos y Villafranca del Bierzo, cuya labor es coordinar la conservación, protección y puesta en valor de este importante patrimonio histórico.

La lucha contra la despoblación continúa siendo una de las principales prioridades del equipo de gobierno municipal. En este sentido, Pereira recordó que el proyecto de rehabilitación de edificios para destinarlos a vivienda, una iniciativa clave para atraer nuevos vecinos, se encuentra actualmente paralizado y no se retomará hasta después de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Además, el alcalde volvió a insistir en la necesidad de mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones del municipio, destacando que sigue pendiente el despliegue de la fibra óptica, una carencia que resulta especialmente preocupante en zonas como La Somoza, donde se ha desmantelado la red de cobre sin que se haya instalado aún la fibra en esta parte del municipio.

Por otro lado, Villafranca del Bierzo ya cuenta con el cartel anunciador de su Semana Santa, una obra pictórica que muestra la imagen de la Magdalena a su paso por la calle Jesús Adrán de la localidad. Además, se dio a conocer a la pregonera, que será la actriz Macarena Gómez, con vínculos con la localidad, quien ofrecerá su pregón el sábado 28 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro Gil y Carrasco.