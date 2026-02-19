Ponferrada inicia el plan de bacheo y tapa 150 socavones en unas horas

Publicado por M. C. Ponferrada Creado: Actualizado:

La brigada de obras del Ayuntamiento de Ponferrada ya está trabajando sobre las calles de la ciudad, en ese plan urgente de bacheo y reparación de aceras para resolver los daños provocados por las consecutivas borrascas que se han registrado en las últimas semanas. De momento, se está dando respuesta a los problemas más graves, derivados de la infiltración de agua y de la saturación del firme por las precipitaciones. En la primera jornada y solo de mañana, los operarios municipales intervinieron en 18 localizaciones y reparado 149 baches, según la información facilitada por la Concejalía de Infraestructuras.

Las avenidas de Galicia, Asturias y del Canal, el Camino Francés, la calle Camino de Santiago, las avenidas de la Libertad y Compostilla, la calle Ciudad Bérgida, la avenida Diagonal, las calles Fernández y Morales, Salcillo y Las Hortensias; el puente del Ferrocarril, la calle Iglesia de Peñalba, la calle Revolvedero, la avenida de Montearenas y la calle Rosalía de Castro han sido objeto de intervención.

El Camino Francés y la calle Ciudad Bérgida se abordaron como de prioridad alta, por el estado del pavimento, y donde más baches hubo que tapar fue en las avenidas de Galicia y Asturias.

«Las intensas precipitaciones no solo han dificultado el desarrollo de las labores habituales de mantenimiento viario, sino que han ocasionado daños considerables en numerosas calzadas del municipio. Ante esta situación, la Concejalía ha activado con carácter de urgencia este plan de bacheo para hacer frente tanto al deterioro habitual provocado por el tráfico rodado como al notable incremento de incidencias derivadas de las adversas condiciones meteorológicas», explicaron fuentes del área de Infraestructuras que, en los próximos días, iniciará la reparación de baldosas y adoquines sueltos o deteriorados.