Gadis acerca la alimentación saludable y responsable a casi 2.000 estudiantes

La cadena de supermercados Gadis acerca la alimentación saludable, sostenible y responsable a casi 2.000 estudiantes de León y Ponferrada durante este curso escolar. Este proyecto educativo, que se desarrolla desde hace más de 25 años, empieza en las aulas, donde se abordan diferentes aspectos relacionados entre sí, como la nutrición, el consumo consciente para evitar el desperdicio de alimentos, el cuidado del planeta y el valor del desarrollo sostenible de la comunidad a través de la producción local. Todo el material está desarrollado por profesionales y adaptado a la 2ª etapa de Educación Infantil y al currículum oficial educativo de Primaria.

Después de la primera parte con aprendizaje virtual se llevan a cabo las visitas a los supermercados con el objetivo de poner en práctica todo lo aprendido en el colegio. Así lo destaca uno de los 1.145 docentes que este curso se han involucrado en el proyecto: «Lo que más nos gusta es que el alumnado puede aprender sobre alimentación saludable en una situación real, participando activamente y haciendo elecciones conscientes de los alimentos. Resulta muy motivador», resaltan desde la cadena de supermercados Gadis.