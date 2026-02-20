La Clínica Podológica del Campus de Ponferrada trata a más de 6.000 pacientes

El director de la Clínica Roi Painceira, la vicerrectora Pilar Marqués y la sudirectora Nerea Sánchez.L. de la mata

La Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada inicia una nueva etapa. Este centro que se basa en dos pilares: la formación de calidad y la atención clínica a la población general. Así se ha atendido, desde su apertura, a más de 6.000 pacientes, casi 2. 000 durante el 2025. De esta forma, los datos evidencian un crecimiento sostenido que consolida al centro como un servicio sanitario de referencia en el ámbito universitario y territorial.

Ahora se incia un nuevo proyecto y cambio en la dirección que correrá a cargo de Roi Painceira, quien tiene como objetivo estratégico: potenciar la cirugía osteoarticular del pie mediante técnicas mínimamente invasivas como línea de especialización y diferenciación dentro del ámbito universitario.

Cabe destacar que Painceira, que hasta ahora ejercía como secretario de la clínica, es doctor por la Universidad de A Coruña y Profesor Permanente Laboral en el Grado de Podología del Campus de Ponferrada. «La cirugía osteoarticular del pie, especialmente mediante cirugía podológica mínimamente invasiva, es un área que nos diferencia y por la que queremos seguir apostando», señala el nuevo director.

El aumento de la actividad ha ido acompañado de una ampliación progresiva del equipo. Y es que, según precisó el director, se comenzó la actividad con dos podólogos y personal de administración. Actualmente, el equipo está compuesto por cuatro podólogos, dos internos residentes y dos administrativos. Todo ello supone un reflejo del crecimiento progresivo del centro tanto en recursos humanos como en la cartera de servicios.

Entre las consultas más frecuentes, destacan de quiropodia aunque se registra también un notable incremento en los estudios biomecánicos y en las intervenciones quirúrgicas, reforzando el perfil clínico especializado del centro.

Con el cambio de dirección, el crecimiento asistencial, la ampliación del equipo, la consolidación de la Unidad de Pie Diabético y el impulso de nuevas líneas quirúrgicas y formativas, la Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada se consolida como un valor en alza, reforzando su proyección como referente sanitario, docente e investigador.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, indicó que la actividad de la Clínica Podológica supone «madurez y progreso».

Entre los principales hitos del último año destaca la puesta en marcha de la primera microcredencial en cirugía podológica y disección anatómica de España, impulsada y dirigida por Roi Painceira junto a Bibiana Trevissón.

La microcredencial, respaldada por el Consejo General de Colegios de Podólogos de España, ofertó 30 plazas que se cubrieron en menos de 72 horas, convirtiéndose en un éxito formativo de ámbito nacional.

La intención de la dirección es repetir la experiencia el próximo año y poner en marcha una segunda microcredencial de nivel avanzado, dirigida a profesionales que ya hayan completado la formación inicial, creando así un itinerario formativo especializado en cirugía podológica.

También en marcha y con alumnado internacional se encuentra ya la Microcredencial Universitaria en Atención a las Úlceras del Pie Diabético, una especialización que viene a suplir las carencias formativas en la valoración, prevención y tratamiento de estas lesiones complejas.