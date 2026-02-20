La Biblioteca Templaria de Ponferrada acoge la muestra ‘Ellas’

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las mujeres, creadoras, inmortales y olvidadas consegurirán ser visibles en la exposición «Ellas» que se abre mañana sábado 21 de febrero en la Biblioteca Templaria del Castillo de los Templarios de Ponferrada.

Libros y obra gráfica de mujeres en «Templum Libri», una propuesta cultural que invita a releer la historia desde una perspectiva imprescindible: la de las mujeres que crearon, pensaron y transformaron su tiempo, aunque durante siglos no ocuparan el lugar que merecían en los relatos oficiales.

Y es que la muestra parte de una evidencia: la historia cultural ha sido contada, en gran medida, sin ellas. Apartadas del canon, relegadas a menciones marginales o directamente borradas, las mujeres han estado, sin embargo, en todos los espacios del conocimiento: literatura, ciencia, música, filosofía, ilustración, pensamiento humanístico.

Lejos de organizarse de forma cronológica o temática, la exposición propone un recorrido libre. Los nombres aparecen entrelazados, sin jerarquías, en un diálogo transversal que atraviesa épocas y disciplinas. «No se trata de construir un nuevo canon cerrado, sino de evidenciar que la creación femenina ha sido constante, plural y decisiva. No están todas las que son, pero las que están representan trayectorias que han perdurado pese a las dificultades», apuntan desde la organización.

A través de «Ellas» recupera parte de ese legado a través de libros y obra gráfica que permiten al visitante ver y leer sus nombres, reconocer su autoría y dimensionar la profundidad de su aportación.

La música que acompaña el recorrido evoca la Italia de finales del siglo XVI, cuando en la corte de Ferrara surgió el Concerto delle donne, uno de los primeros conjuntos profesionales integrados exclusivamente por mujeres. Lo que supuso un hito en la historia musical europea.