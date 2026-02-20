El Campus y el Hospital El Bierzo analizarán el impacto en la salud mental de los incendios

Uno de los incendios en el Bierzo que afectó a la zona de OenciaAna F. Barredo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada y el Hospital El Bierzo buscan voluntarios para un estudio pionero sobre el impacto de los incendios de 2025 en la salud mental de la población. Y es que, los devastadores incendios sufridos el pasado verano tuvieron consecuencias visibles y medibles en el paisaje y el territorio en la comarca del Bierzo que duraron más de 20 días.

Por este motivo, investigadores del grupo GIIGAS de la Universidad de León y del grupo de Gestión Integral de Incendios Forestales (ULEGif), en colaboración con el Hospital El Bierzo y dos centros de investigación biomédica (CIBERSAM y CIBERESP) buscan voluntarios para conocer el impacto que estos incendios han tenido en la salud mental de la población.

Para ello, tal y como explica José María Pelayo, investigador principal del proyecto, profesor del área de Medicina y Salud Pública de la ULE y psiquiatra en el Hospital El Bierzo, se ha elaborado una encuesta epidemiológica dirigida tanto a la población general como a las personas que estuvieron en las localidades afectadas y que sufrieron pérdidas y evacuaciones. “Nos interesa el impacto directo e indirecto”, aclara Pelayo.

El cuestionario se puede completar online o un papel con un tiempo medio de realización de 30 minutos. Los voluntarios responderán cuestiones relacionadas con aspectos emocionales y con su zona de residencia. “Y si nos dan permiso, les contactaremos en tres y seis meses para hacer un seguimiento a lo largo de un año. Los resultados serán muy útiles para aprender qué cosas se pueden hacer mejor en situaciones similares y para atender mejor a la población”, explica Pelayo.

El objetivo principal del estudio es conocer el impacto de los incendios de 2025 en la salud mental de la población midiendo la prevalencia de trastornos mentales comunes, riesgo de suicidio y presencia de trastorno de estrés postraumático. También se identificarán los factores de resiliencia, los factores de riesgo y las necesidades de atención sanitaria y psicológica.

Cómo vivieron los afectados la exposición a medios y la organización de la ayuda son, así mismo, cuestiones que también interesan a los investigadores. “Se trata de conseguir, de cara a situaciones futuras similares, que la intervención sea lo menos traumática posible”, argumenta Alba Marcos Delgado, enfermera, docente del Campus de Ponferrada e investigadora participante en el proyecto.

El estudio pretende evaluar la evolución de los síntomas psicológicos y los factores que han influido tanto en su aparición como en la protección frente a estos trastornos con el fin de diseñar estrategias preventivas y modelos de intervención más eficaces para futuras situaciones de emergencia ambiental.

PARTICIPACIÓN ABIERTA A TODA LA POBLACIÓN

La investigación busca una muestra amplia de población general para obtener una visión realista. Todo el que desee participar puede hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XWH-tfsx20uMtKQwvBlhBGggrnbLE9hEutwAezRYW3hUNUFBN1JISEhQQlhKOTdTSjZCMzlXSDM0US4u&route=shorturl

GARANTÍA ÉTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

El estudio ha sido presentado a los comités de ética del área de León y El Bierzo y de la Universidad de León, cumpliendo la normativa vigente en materia de protección de datos personales y confidencialidad, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Todos los datos serán tratados con absoluta confidencialidad y, en caso de publicación de resultados científicos, no se facilitará ningún dato personal identificativo de los participantes.