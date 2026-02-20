Ponferrada mantiene la emergencia nivel 1 ante la destrucción de la estación de Santa Lucía

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada mantiene la situación de emergencia nivel 1 tras la destrucción, el pasado 16 de febrero, de la estación de captación de agua de Santa Lucía de Valdueza. Como consecuencia, continúa la afección al suministro en las localidades de Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor.

Tras los últimos trabajos realizados, todas ellas disponen actualmente de agua de grifo no potable, a excepción de Orbanajo, donde el abastecimiento se realiza mediante una cisterna de la Diputación de León con capacidad de 1.000 litros, también de agua no apta para el consumo humano.

En cuanto al suministro de agua potable, el consistorio ponferradino continúa distribuyendo diariamente garrafas de cinco litros. De este modo, la Junta Vecinal de Toral de Merayo reparte agua en el horno comunal, situado en la plaza del Nogaledo, a las 11.00 horas, además de un servicio adicional en horario de tarde que será determinado por la propia Junta.

Por su parte, efectivos de Protección Civil realizan el reparto a las 12.00 horas en el patio de las escuelas de Rimor, a las 12.30 horas en la fuente de Ozuela y a las 13.00 horas en el horno de Orbanajo.

Asimismo, aquellos vecinos que no puedan acudir en estos horarios podrán dirigirse al punto habilitado en Toral de Merayo.

Desde el Ayuntamiento indican que "todas las partes implicadas en el manejo de esta situación desean agradecer a los vecinos su comprensión y solidaridad, ya que en todas las localidades el comportamiento está siendo ejemplar y no se ha registrado ninguna incidencia". En este sentido, el consistorio hace hincapié en que "el agua del grifo no es apta para el consumo humano, ni para beber ni cocinar".

Asimismo, se continúa trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible, aunque "la reconstrucción de la infraestructura presenta una cierta complejidad y no se trata de una intervención menor".