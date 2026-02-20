Localizada sin vida la mujer desaparecida en la zona de Matavenero y Castrillo del Monte

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha localizado esta mañana en un barranco próximo a la localidad de Matavenero, el cuerpo sin vida de la mujer alemana desaparecida el sábado, día 14 de febrero, vista por última vez en la localidad berciana de Castrillo del Monte, momento en el que se había activado un dispositivo de búsqueda por parte de patrullas de Seguridad Ciudadana y el Seprona.

Esta persona ha sido encontrada por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León, junto con dos especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con sede en Sabero, unidades que se habían incorporado hoy como refuerzo al operativo de rastreo.

Según informan desde Subdelegación del Gobierno, el cadáver ha sido extraído en la aeronave y trasladado hasta la localidad de Bembibre para la posterior práctica de la autopsia.