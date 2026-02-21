Protección del Informante eleva al área de sanciones el caso Ciuden

El director del Departamento de Protección del Informante, perteneciente al organismo de nueva creación llamado Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), ha decidido seguir adelante con la denuncia presentada por un ex directivo, asesor jurídico de la Ciuden-Ponferrada, contra la cúpula de esta fundación Ciudad de la Energía. En una resolución de tres folios se indica que la AIPI decide remitir las actuaciones del expediente al Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador de esta Autoridad, «a fin de que, a la vista de los hechos puestos de manifiesto, valore la incoación y tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con plenitud de garantías y cautelas, por la eventual vulneración de las obligaciones de confidencialidad y, en su caso, por otras conductas prohibidas por la Ley 2/2023 relacionadas con la condición de informante». La denuncia ante la AIPI fue ampliada para que afectara no solo a las cuatro personas originariamente citadas, sino también a todas las de la rueda de prensa en la que, según el denunciante, se le desacreditó y se vulneraron sus derechos de protección de la privacidad.

En el análisis previo, la Autoridad Independiente dice textualmente que «de conformidad con el artículo 18 de la Ley 2/2023, se ha efectuado el análisis preliminar de admisión, constatándose indiciariamente que los hechos referidos a la exposición pública de la identidad del informante y su eventual desacreditación podrían encajar, prima facie, en el régimen de infracciones del Título IX de la Ley 2/2023, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador que, en su caso, se tramite con plenitud de garantías».

Como es sabido, este ente administrativo independiente está creado para salvaguardar la identidad de personas que, por su cargo en la administración pública, pudieran denunciar presuntos casos de corrupción y necesariamente debería de prevalecer su anonimato para evitar represalias. Como es sabido, este ex asesor jurídico de Ciuden fue despedido de su cargo 15 días antes de expirar su contrato, después de indicar que acudiría a los tribunales si no se subsanaban presuntas irregularidades en los contratos. Unos contratos que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada.

El mismo ex asesor de Ciuden pidió abrir un Expediente Disciplinario a las empleadas participantes en la «Rueda de Prensa» en la que hablaron de él. Fue ante Ciuden y ante el Ministerio. Primero, Ciuden dijo que era competencia del Ministerio, y éste, que era competencia de Ciuden. Finalmente, Ciuden abordará el expediente, teniendo en cuenta que quien lo lleva es parte implicada.