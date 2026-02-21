La Hermandad del Cristo y Nuestra Señora del Carmen ensalza la Semana Santa

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen, del barrio ponferradino de La Placa, colabora en la organización de la presentación oficial de la Semana Santa de Medina del Campo que se celebrará los próximo días 21 y 22 de febrero en Ponferrada con la siguiente programación: Hoy sábado 21 de febrero, a las 17.30 horas se inagura la exposición de la Semana Santa de Medina del Campo en el Edificio de Usos Múltiples del barrio de La Placa (Plaza Castilla). La duración de la exposición es desde el 21 al 27 de febrero. A las 18.30 joras se presenta oficialmente en Ponferrada la Semana Santa de Medina del Campo en la Sala Río Selmo a cargo de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo. La entrada es gratuita y con aforo limitado. Participa la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, de Medina del Campo. Al término de la presentación, habrá pasacalles de la banda de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, con recorrido por la avenida de España, con salida de la Plaza Julio Lazurtegui. El pasacalles irá encabezado por los estandartes de las Hermandades y Cofradías de Ponferrada.

Mañana domingo 22 de febrero, a las 11.00 horas habrá una eucaristía en la Capilla del Carmen del barrio de La Placa, con la participación de la Banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna y la actuación del solista Alberto González.

«Valoramos positivamente que se elija Ponferrada como referente en la presentación de actos de las Semanas Santas de nuestra geografía, es una manera más de reconocer la importancia de la Semana Santa de Ponferrada declarada de Interés turístico Nacional, en la que seguiremos trabajando y aportando para engrandecerla todo lo posible», apostilló el mayordomo de la Hermandad, Luis Ángel González Roca, que al mismo tiempo invitó a participar en dichos actos novedosos para la ciudad de Ponferrada.

Los actos que se verán este sáado y mañana domingo son muy emotivos para los que les gusta todo lo relacionado con la Semana Santa y su vistosidad en las calles, en este caso Ponferrada.