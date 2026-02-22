Fabero da luz verde a su presupuesto de unos 3,9 millones de euros

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Fabero ha dado luz verde a su presupuesto anual, que asciende a 3,9 millones de euros, lo que supone un incremento de unos 300.000 euros con respecto al ejercicio anterior, tal y como ha indicado la alcaldesa, Mari Paz Martínez.

Las cuentas municipales fueron aprobadas con los votos en contra del PP y del PSOE y permitirán, según la regidora, mantener los servicios básicos y, al mismo tiempo, impulsar alternativas de empleo con el objetivo de fijar población en el municipio.

El aumento del presupuesto se debe, en buena medida, a la inclusión de planes provinciales destinados a la ejecución de diversas obras, que permitirán mejorar infraestructuras y dinamizar la actividad económica local.

El asentamiento de población en las zonas rurales continúa siendo uno de los principales retos tanto en Fabero como en el resto de municipios de la comarca del Bierzo.

Con cerca de 4.000 habitantes, la localidad busca fórmulas que contribuyan a frenar la despoblación, y una de las claves pasa por la creación de empleo. En este sentido, el Ayuntamiento confía en que las obras del nuevo polígono industrial supongan un impulso importante, ya que ofrecerán suelo disponible a empresas interesadas en instalarse en la zona.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado la cercanía del polígono industrial de Cubillos del Sil, El Bayo, como un factor determinante para que muchas personas puedan optar por residir en Fabero, al contar con oportunidades laborales en el entorno próximo.

Fabero, al igual que otras localidades bercianas, ha sufrido en los últimos años una acusada pérdida de población. Martínez señala que a la marcha de vecinos se suma el envejecimiento demográfico, una circunstancia que agrava la situación. Según ha explicado, el municipio registra una pérdida aproximada de 100 habitantes al año.

Por otro lado, la alcaldesa ha puesto en valor la reducción de la deuda municipal lograda en los últimos años. En 2015, el consistorio faberense arrastraba una deuda cercana a los dos millones de euros, una cantidad que se ha ido rebajando de forma progresiva.

Según las previsiones actuales, en 2026 la deuda podría situarse en torno a los 70.000 euros, lo que supone un descenso muy significativo y una mejora notable de la situación económica de las arcas municipales.

Por otra parte, ya se han iniciado dos Programas Mixtos de Empleo-Formación. El coste total del proyecto «Fabero Verde XVI» es de 208.534,11 euros y el de «Fabero Antracita XVII» es de 206.877,74 euros, aportando el Servicio Público de Empleo de Castilla y León una subvención de 171.869,04 euros para cada uno de ellos, mientras que el resto del coste del proyecto es asumido por la entidad promotora, el Ayuntamiento de Fabero. Hay que destacar que la duración de los programas es de nueve meses.