La pizarra cerró 2025 facturando un 7% menos

En términos absolutos no ha sido un buen año para el sector de la pizarra, que mueve en el Bierzo y la zona de la Cabrera más de mil empleos directos y que contribuye a subir el PIB provincial con sus exportaciones. El clúster de las empresas que agrupan a estas canteras acaba de emitir el balance anual y en la estadística, cerrada a 31 de diciembre de 2025, destacan tres datos relevantes. Uno, las empresas produjeron un 9,6% menos de toneladas de pizarra el año pasado. Dos, la facturación bajó un 7,4% en relación con el mismo periodo anual de 2024. Y tres, el único dato positivo fue que el precio de la tonelada de pizarra aumentó en los mercados internacionales un 2,4%.

Con estos resultados el sector pizarrero movió el año pasado poco más de 339 millones de euros, con las 372.000 toneladas exportadas a todo el mundo. De media, el precio de la tonelada de pizarra quedó en los 910,6 euros.

El primer cliente de pizarra de aquí siguen siendo las plazas de acopio de Francia, a donde el año pasado se vendieron 179.000 toneladas, y en donde se cerró una balanza de pagos por valor de 156,8 millones de euros. En este caso, al primer cliente de pizarra española, las exportaciones experimentaron una merma del 8,5%, con un 6% menos de facturación.

El Reino Unido sigue en el segundo de la lista de países compradores de pizarra de aquí. A la isla se transportaron durante los doce meses del año pasado 92.400 toneladas y eso supuso un bajón de proporciones preocupantes para el sector, dado que supuso venderles un 17,7% menos de pizarra manufacturada. Esto supuso que la factura quedase en los 86,5 millones anuales, lo que reportó a las arcas de las empresas de aquí de un 14,6% menos que el año anterior.

Los datos de la lista de países compradores de pizarra da para muchos análisis, pero, por ejemplo, se puede concluir que a Estados Unidos, después de todo el jaleo con los aranceles del presidente Trump, se expotó un 12,8% más de toneladas y la facturación hacia norteamérica creció un 19,4%, llegando a superar los 10,4 millones de euros.

Alemania es el tercer cliente de pizarra española y también experimentó datos negativos, pero moderados, con una facturación de 36 millones, un 1,9% menos en 2025.

Pese a las contingencias arancelarias, Estados Unidos compró el año pasado un 12% más de pizarra y se le facturó el 19% más