Las fotos de Pedro Sánchez en el acto del PSOE en Ponferrada

El líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a los socialistas a movilizarse en Castilla y León para que esa comunidad, que en 2022 se convirtió en "la zona cero" de los gobiernos del PP y Vox, sea en las elecciones del 15 de marzo "el punto y final" de esos gobiernos. En su primer acto en precampaña de las elecciones de Castilla y León y junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha reivindicado las políticas socialdemócratas y ha apostado por mantener la singularidad de España, donde crece la ultraderecha, como en el resto del mundo, pero tiene enfrente un Gobierno de coalición progresista.
