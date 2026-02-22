Diario de León

Las fotos de Pedro Sánchez en el acto del PSOE en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a los socialistas a movilizarse en Castilla y León para que esa comunidad, que en 2022 se convirtió en "la zona cero" de los gobiernos del PP y Vox, sea en las elecciones del 15 de marzo "el punto y final" de esos gobiernos. En su primer acto en precampaña de las elecciones de Castilla y León y junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha reivindicado las políticas socialdemócratas y ha apostado por mantener la singularidad de España, donde crece la ultraderecha, como en el resto del mundo, pero tiene enfrente un Gobierno de coalición progresista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

 

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

 

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

 

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

 

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

 

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

 

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato Partido Socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, intervienen en un acto público del partido junto a la candidata por León, Nuria Rubio, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón

 

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

Pedro Sánchez, tras el mitin ofrecido en Ponferrada esta mañana de domingo

 LUIS DE LA MATA

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

L. de la Mata

Pedro Sánchez arropa a Carlos Martínez en el acto del PSOE en Ponferrada

tracking