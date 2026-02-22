Sánchez habla en Ponferrada de feminismo, clima y tecno oligarcas sin una promesa para el Bierzo

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció este domingo un mitin en Ponferrada en el que, básicamente habló de generalidades de política nacional e internacional, sin concretar nada para dar solución a los graves problemas y carencias de infraestructuras y reindustrialización para la comarca del Bierzo. Sánchez, que arropó al candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, con presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y líderes locales como Javier Alfonso Cendón o Nuria Rubio, dijo sobre esta comarca que con las visitas que ha cursado a ella ha "aprendido a valorar al Bierzo y Ponferrada" y que, después de los incendios del pasado verano, "Las Médulas se van a recuperar, pese a la desidia", que estima ha ejercido el Gobierno de Mañueco en Castilla y León.

Sánchez preguntó a una concurrencia entregada que le aplaudía a rabiar y que apenas llenó media sala de turbinas de la Térmica Cultural de Ponferrada, "a quién prefieren gobernando en la Junta de Castilla y León si el próximo verano se repite de nuevo la tragedia de los incendios forestales en la comunidad": "¿Queréis a Mañueco o a Carlos Martínez?", enfatizó.

"Estas elecciones van de cambio, el del PSOE con Carlos Martínez como presidente, ya que hoy Mañueco es la resignación, la excusa y la mala gestión", manifestó Sánchez.

El presidente del Gobierno habló de feminismo, de cambio climático y de los tecno oligarcas que enfangan con sus algoritmos la protección de los menores en las redes sociales. También de temas laborales como la firma con los sindicatos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, sin la patronal, a la que pidió que se siente a negociar con los sindicatos. Igualmente resaltó el crecimiento económico de España como referente internacional, criticando a Feijóo por decir que "España se cae a pedazos", cuando a entender de Sánchez, "España va como nunca y la oposición miente como siempre". Citó igualmente el presidente del Gobierno el fondo de 120.000 millones de euros, llamado "España Crece", del que dijo que con él acometerán mejoras en viviendas sociales. En ese mismo saco presupuestario citó por encima Sánchez soluciones para "la digitalización, la transformación energética y la reindustrialización". Pero, no hubo ni una sola referencia, ni tan siquiera promesa electoral, sobre las carencias y necesidades que ahora mismo tiene el Bierzo. Nada de plazos de inicio de obras de la autovía de Ponferrada a Orense, la A-76. Nada de planes de reindustrialización alternativos al cierre de las minas. Nada de mejoras de infraestructuras y conexión ferroviaria del Bierzo para salvar el embudo del Manzanal, del Corredor Atlántico. Nada de inversiones para viaductos en la A-6, que tienen peligro de hundimiento, como el viaducto de Tremor o la grieta descubierta en el viaducto sobre la N-120 que une por carretera El Bierzo y Valdeorras.

Sí habló Sánchez de una "fiscalidad más justa", en la que "paguen más los que más tienen", con el impuesto a la banca y las tecnológicas. Y ya, después de pedir el apoyo en las urnas para Carlos Martínez el 15 de marzo en Castilla y León, el presidente del Gobierno volvió a señalar que seguirá "hasta el 2027 y más allá", echando mano de su argumento sobre "la ultraderecha" y lo mucho que -dijo- está creciendo en todo el mundo, frente a la necesidad de gobiernos progresistas de coalición como el existente hoy en España.

Fuera del área donde Pedro Sánchez daba su mitin, un grupo de personas (alejadas del edificio por la policía) protestaron y corearon gritos contra el actual presidente.