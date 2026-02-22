La muestra ‘Ellas’ visibiliza a las creadoras en Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Unos 60 libros y obras gráficas de mujeres creadoras, inmortales y olvidadas se han vuelto visibles gracias a la muestra «Ellas», que abrió ayer sus puertas en la Biblioteca Templaria del Castillo de los Templarios de Ponferrada. Esta propuesta cultural invita a releer la historia desde una perspectiva imprescindible: la de las mujeres. Así, se pueden conocer a algunas que crearon, pensaron y transformaron su tiempo, pese a no ocupar espacio en los relatos oficiales.

El recorrido incluye trabajos de las diputadas de la Segunda República —en la que solo nueve consiguieron escaño—, la historia de María Zambrano, la actriz e inventora Hedy Lamarr e incluso un libro de ajedrez, porque «las mujeres también jugaban», indica Antonio Ovalle, encargado de ofrecer una visita comentada para contextualizar las obras dentro de una historia cultural.

En esta muestra se da voz a ellas, muchas veces relegadas a menciones marginales o directamente borradas. Y eso que las mujeres han estado presentes en todos los espacios del conocimiento: literatura, ciencia, música, filosofía, ilustración y pensamiento humanístico. Una de las características de la exposición es el recorrido libre. Los nombres aparecen entrelazados, sin jerarquías, en un diálogo transversal que atraviesa épocas y disciplinas.

La música del recorrido evoca la Italia de finales del siglo XVI, cuando en la corte de Ferrara surgió el Concerto delle donne, uno de los primeros conjuntos profesionales integrados exclusivamente por mujeres, lo que supuso un hito. «Ellas» recupera parte de ese legado a través de libros y obra gráfica.