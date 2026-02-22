La Semana Santa de Medina del Campo llega al Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen, del barrio ponferradino de La Placa, colabora en la organización de la presentación oficial de la Semana Santa de Medina del Campo que se celebrara en Ponferrada con una exposición en el Edificio de Usos Múltiples del barrio de La Placa, que se puede ver hasta el 27 de febrero. También la capital berciana ha sido el escenario de la presentación de la Semana Santa de Medina del Campo en la Sala Río Selmo.Un acto que contó con la participación de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, de Medina del Campo. Al término de la presentación, se celebró un pasacalles de la banda de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús, con recorrido por la avenida de España, con salida de la Plaza Julio Lazúrtegui y que irá encabezado por los estandartes de las Hermandades y Cofradías de Ponferrada. Hoy domingo, a las 11.00 horas, se celebrará una eucaristía en la Capilla del Carmen de La Placa.