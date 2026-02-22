Recogida de firmas para abrir la calle del Reloj

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Ponferrada celebró su Asamblea General, en la que se decidió entregar este año los premios «Barquillero» a la locutora de Onda Bierzo, Yolanda Ordás, y a la familia de Pepe el Barquillero. Otro de los asuntos tratados fue el inicio de una recogida de firmas para exigir al Gobierno municipal la reapertura de la calle del Reloj al tráfico. Asimismo, reclaman una mayor atención al barrio, ante la falta de arreglo en las aceras y la necesidad de solucionar los baches. También se nombró una comisión encargada de la organización de la fiesta del vecino.