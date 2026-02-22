Diario de León

Toreno vive su Carnaval con color y alegría en el desfile

Hadas, frutas, brujas, flamencos, rockeros  y un sinfín de personajes más se dieron cita en Toreno con motivo de la celebración de su Carnaval, que contó con una amplia participación de vecinos y grupos llegados desde distintos puntos de la comarca en el desfile por las principales calles. El buen tiempo y el sol de febrero de la tarde del domingo acompañaron esta celebración, con explosión de color y  alegría que contagió a toda la ciudadanía de la comarca berciana.

Eva Friera Aller

