Toreno vive su Carnaval con color y alegría en el desfile

Hadas, frutas, brujas, flamencos, rockeros y un sinfín de personajes más se dieron cita en Toreno con motivo de la celebración de su Carnaval, que contó con una amplia participación de vecinos y grupos llegados desde distintos puntos de la comarca en el desfile por las principales calles. El buen tiempo y el sol de febrero de la tarde del domingo acompañaron esta celebración, con explosión de color y alegría que contagió a toda la ciudadanía de la comarca berciana.



