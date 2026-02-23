Puente de Domingo Flórez se reaviva con el ‘baby boom’ de nueve embarazos en este año

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El municipio berciano de Puente de Domingo Flórez atraviesa un momento poco habitual en el medio rural: un repunte significativo de la natalidad. En la actualidad, nueve mujeres están embarazadas, una cifra muy relevante para una localidad y que consolida una tendencia ya iniciada el pasado año, cuando se registraron más de cinco embarazos.

Este aumento de nacimientos supone un soplo de optimismo para el municipio y para el conjunto de la comarca, en un contexto marcado habitualmente por el envejecimiento de la población y la pérdida de habitantes en el medio rural.

Desde el ámbito sanitario, la matrona de Puente de Domingo Flórez, Veróncia Castro, pone en valor la importancia del acompañamiento durante todo el proceso de gestación y destaca unas funciones que, en muchas ocasiones, son desconocidas por la población.

El seguimiento del embarazo se articula «a través de cinco consultas programadas, en las que se controla la evolución de la madre y del bebé, se resuelven dudas y se ofrece educación sanitaria», precisa Castro, quien también se encarga de los mismos servicios en la localidad de Villafranca del Bierzo. A este trabajo se suman las clases de preparación al parto, que ayudan a las futuras madres a afrontar el nacimiento con mayor seguridad y tranquilidad.

La matrona, adscrita a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), explica que su labor no se limita únicamente al momento del parto, sino que abarca también el asesoramiento durante el embarazo, el posparto y la lactancia, además del apoyo que necesite la mujer. «Somos una figura de referencia cercana, especialmente importante en municipios rurales», señala. Verónica Castro insiste en la labor de las matronas, no solo en embarazos, ya que la enfermería obstétrica ginecológica abarca la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer durante todas las etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la menopausia y todo lo relacionado con estas etapas

Detrás de este baby boom hay también motivos sociales y personales. Una de las mujeres embarazadas asegura haber apostado por desarrollar su proyecto de vida en Puente de Domingo Flórez porque «la vida en un pueblo es muy tranquila», un aspecto que considera esencial para criar a sus hijos en un entorno seguro y cercano.

La futura madre destaca además que el Ayuntamiento se preocupa de que haya servicios, algo fundamental para que las familias jóvenes decidan quedarse. Entre esos recursos se encuentra el servicio de guardería, clave para facilitar la conciliación familiar y laboral. Todo ello, se completa con colegio e instituto de enseñanza secundaria.

A la tranquilidad y a los servicios se suma una ubicación estratégica. Puente de Domingo Flórez se encuentra a media hora de Ponferrada y a menos de treinta minutos de O Barco de Valdeorras, lo que permite acceder con facilidad a centros de trabajo, comercio, servicios especializados y ocio, sin renunciar a la vida en un entorno rural.

Esta combinación de cercanía urbana y calma rural se ha convertido en uno de los principales atractivos del municipio para las parejas jóvenes.

El aumento de la natalidad refuerza la necesidad de mantener y potenciar los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como de dar visibilidad al trabajo de profesionales como las matronas, fundamentales para garantizar una atención cercana y de calidad.

Puente de Domingo Flórez se convierte así en un ejemplo de que, con servicios, atención sanitaria próxima y compromiso institucional, el medio rural puede ofrecer oportunidades reales para formar una familia y construir un proyecto de vida.

Un baby boom que no solo trae nuevos nacimientos, sino también esperanza y futuro para el municipio.