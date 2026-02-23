El Canal Bajo modificará el proyecto de riego

Publicado por M. Macías Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta General Extraordinaria del Canal Bajo del Bierzo ha dado luz verde a la elaboración, a través de la Junta de Castilla y León, de modificaciones en el proyecto de riego destinado a pequeñas parcelas agrícolas, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema y reducir los costes para los agricultores.

Según explicó el secretario de la comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo, Humberto Merayo, la iniciativa inicial planteaba una instalación de riego con unidades de cinco hectáreas, lo que provocaba que algunas parcelas quedaran demasiado alejadas de los hidrantes.

Por este motivo, y gracias al nuevo acuerdo alcanzado, las unidades de riego se reducirán a dos hectáreas, lo que garantiza que la distancia máxima desde cualquier parcela hasta la toma de agua no supere los 100 metros, con el compromiso de realizar ampliaciones en caso de que se exceda esa distancia.

Cabe recordar que el coste estimado de la obra original ascendía a cinco millones de euros, lo que suponía un pago de 155 euros por hectárea y año durante los próximos veinte año.

Compostilla

Por otro lado, los regantes alertaron sobre un grave problema de drenaje en el poblado de Compostilla, donde las aguas pluviales y las procedentes de la Nacional VI desembocan en el Canal Bajo del Bierzo. «Llevamos setenta años gestionando estas aguas y ahora no podemos asumir responsabilidades por obstrucciones que no son culpa nuestra», señaló Humberto Merayo. Por ello, pidió a las autoridades implicadas, como el Ayuntamiento de Ponferrada, la Confederación Hidrográfica, Fomento y otras administraciones, que se coordinen para encontrar una solución, ya que «lo que no podemos hacer es que lo paguen los regantes, que no tenemos nada que ver con esta fiesta». Humberto Merayo también destacó que la intervención de la Junta representa un avance para los agricultores locales, que ven en la reducción de la unidad de riego y en la optimización del proyecto una mejora significativa en la gestión de sus parcelas, además de facilitar que el agua llegue con presión suficiente al mayor número de fincas. La Junta General contó con la participación de 98 comuneros y se informó de que el trasvase del Canal Alto al Bajo quedará, previsiblemente, finalizado este año.