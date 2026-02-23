El PP de Bierzo acusa a los socialistas de ausencia de proyectos ni de las deudas con la comarca

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada y también coordinador del Partido Popular, Marco Morala, cargó esta mañana contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su visita de ayer domingo a la capital berciana para presentar la candidatura a las elecciones autonómicas, encabezada por Carlos Martínez. Morala acusó a Sánchez de no aportar soluciones ni compromisos concretos para la comarca ni de referirse a las deudas del Gobierno de España con el Bierzo. En esta línea, el candidato a las Cortes de Castilla y León, Neftalí Fernández, criticó la “comparecencia en clave nacional”, señalando que en el ámbito autonómico se escucharon críticas sobre infraestructuras pero no hubo referencias a proyectos como la A-76 (Autovía Ponferrada-Orense) o el lazo ferrovairio del Manzanal, dependientes del Gobierno de España.

Marco Morala también respondió a las declaraciones del jefe del Ejecutivo sobre quién debería estar al frente de la Junta de Castilla y León en caso de repetirse los incendios del pasado verano e ironizó que tiene claro “a quién no querría al mando en una emergencia”. Además, Morala criticó la gestión de Sánchez y lo vinculó a diversas polémicas nacionales, afirmando que su Gobierno ha perjudicado a territorios como el Bierzo mientras prioriza acuerdos políticos para mantenerse en el poder. En este sentido, lamentó que no se realizaran anuncios de inversiones ni proyectos que impulsen el desarrollo de la comarca.

“Pregunta Sánchez a los ponferradinos si quieren avanzar con él. Con él hemos retrocedido décadas en oportunidades, actividad económica y empleo”, remarcó Morala y añadió que “Sánchez, el jefe de la política de luces rojas, que ha querido tapar a Salazar y se ha puesto en modo presuntamente feminista. No ha venido a explicar por qué no están los puestos de trabajo que tendrían que estar ocupados hace tiempo por mujeres ponferradinas en no sé cuántos proyectos Next Generation”, enfatizó el también alcalde de Ponferrada.

Por su parte, Neftalí Fernández aseguró que el Bierzo ha perdido oportunidades económicas y empleo en los últimos años sin recibir las compensaciones anunciadas, y afirmó que los socialistas “no tienen que darnos lecciones sobre feminismo ”. Asimismo, reprochó la falta de propuestas concretas para Castilla y León y para el Bierzo durante la intervención ayer del socialista Carlos Martínez.

Finalmente, Fernández puso en valor la gestión del Gobierno autonómico, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, destacando los resultados obtenidos en áreas como educación, servicios sociales y dependencia, así como en sanidad, también en la comarca berciana.

Morala y Fernández estuvieron acompañados en su comparecencia por la diputada Silvia Franco y el senador y alcalde de Congosto, Jorge Vega.