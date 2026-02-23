San Juan de Dios y el Dr. Valle Folgueral renuevan su colaboración para consolidar a León como un referente en cirugía de columna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hospital San Juan de Dios de León ha formalizado un nuevo acuerdo de colaboración de diez años con el neurocirujano José Manuel Valle Folgueral (Ponferrada, 1974) con el objetivo de reforzar un modelo asistencial basado en la excelencia, la tecnología de vanguardia y la mejora continua de la calidad de vida de los pacientes.

Con una trayectoria distinguida por su rigor y su aportación a la Neurocirugía, el Dr. Valle Folgueral ha situado a León en el mapa internacional de la cirugía de columna más avanzada gracias a su liderazgo clínico y a la introducción de innovaciones que han transformado la práctica quirúrgica.

“San Juan de Dios es nuestra casa. Llevamos aquí desde 2011 o 2012 trabajando bien a gusto y esperamos continuar muchos años más gracias a una relación de confianza mutua y trabajo en equipo”, asegura un especialista con prestigiosos galardones nacionales y europeos en su haber que considera que “la medicina es un arte que requiere pasión, habilidad y entrega”. “Me siento afortunado de poder mejorar la calidad de vida de aquellas personas que acuden a nuestra consulta”, según confiesa.

“No muchas relaciones duran tanto. El doctor José Manuel Valle Folgueral es una persona muy importante para San Juan de Dios, no solo por su carácter innovador y su pericia, sino también por el legado que ha dejado en varias generaciones. Su modelo de atención es muy similar al modelo humanista de nuestra institución”, precisa el director gerente del Hospital, Juan Francisco Seco Martín consciente de que “profesionales como él podrían estar trabajando en cualquier hospital del mundo”.

En los últimos cinco años, más de 1.650 pacientes se han beneficiado en el centro de cirugías guiadas por TAC robotizado intraoperatorio, una tecnología que garantiza una precisión sin precedentes y que ha permitido reducir a cero las reintervenciones por mala colocación de tornillos o implantes, optimizando los resultados y reforzando la seguridad del paciente.

En este contexto, la incorporación del TAC robotizado intraoperatorio LOOP‑X y del sistema de navegación CURVE 2.0 de Brainlab ha supuesto un avance decisivo para el Hospital San Juan de Dios de León, convertido en el primer centro en España y el segundo en Europa en disponer de esta tecnología.

La Unidad de Patología Compleja de la Columna, dirigida por el Dr. Valle Folgueral, ha hecho de este equipamiento la piedra angular de un modelo quirúrgico basado en la máxima precisión y en la mínima invasividad, situando a la institución entre los referentes internacionales en cirugía avanzada de columna.

El LOOP‑X funciona como un auténtico GPS quirúrgico, capaz de generar imágenes tridimensionales en tiempo real durante la intervención. Esta visualización detallada permite al equipo quirúrgico interpretar con absoluta claridad la anatomía del paciente, garantizando la colocación exacta de tornillos, prótesis o implantes sin margen de error y sin necesidad de controles radiológicos adicionales.

Esta navegación milimétrica reduce riesgos, acorta los tiempos quirúrgicos y evita prácticamente por completo la necesidad de reintervenciones ofreciendo cirugías más seguras, menos agresivas y con recuperaciones más rápidas. Gracias a ello, numerosos pacientes han podido reincorporarse a sus actividades cotidianas en un plazo sensiblemente inferior al habitual.

“Llevamos a cabo cirugías de elevada complejidad con un menor tiempo quirúrgico, una menor radiación para el paciente, una mayor precisión y una recuperación funcional más rápida”, subraya el Dr. Valle Folgueral, recordando que esta tecnología ha supuesto un salto de calidad para patologías como las hernias discales, estenosis de canal, escoliosis, espondilolistesis o fracturas vertebrales postraumáticas y osteoporóticas.

“Seguiremos trabajando duro para convertir León en el epicentro de la salud vertebral en España”, ha apostillado. Algo que, según ha recordado, será posible gracias al nuevo Instituto de Patología Compleja de la Columna que “será un referente a nivel europeo”.

Este espacio, que abrirá sus puertas próximamente en pleno centro de León, tras la adquisición y reforma del palacete neomudéjar de la esquina de Alcázar de Toledo y San Agustín, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento, integrará unidades multidisciplinares, consultas de alta resolución, programas basados en inteligencia artificial para la planificación quirúrgica y una Escuela de Espalda destinada a la educación en hábitos saludables y prevención. Además, contará con un centro de yoga y pilates terapéutico orientado a promover el bienestar vertebral desde una perspectiva integral.

Sobre el Dr. José Manuel Valle-Folgueral

Neurocirujano de referencia internacional, el Dr. Valle Folgueral ha sido reconocido con el Premio Nacional de Medicina en Neurocirugía y el European Awards en Neurocirugía, distinciones que avalan su liderazgo en el ámbito de la cirugía de columna compleja. Su labor ha permitido que León atraiga pacientes de toda España y del extranjero, consolidándose como un foco de innovación sanitaria.