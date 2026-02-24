Condena de 6 meses de cárcel por vender el coche de empresa que cerró

Condenan a seis meses de prisión a un berciano que vendió ilegalmente un coche de su empresa, que cerró y no le pagó lo que le debía. La pena se atenúa porque el juicio tardó en celebrarse seis años sin causa justificada. Un berciano que vendió por Internet un coche de la empresa que lo despidió y después cerró sin pagarle lo que le debía, ha sido condenado a seis meses de prisión, pena que se atenúa porque el juicio ha tardado seis años en celebrarse sin causa atribuible al procesado.

De acuerdo al apartado de hechos probados de la sentencia, redactada por el antiguo Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada, un particular vendió al dueño de un negocio de compraventa de vehículos del Bierzo un automóvil en junio de 2.016, pero no procedió al cambio de la titularidad del coche en el registro de la Dirección General de Tráfico.

Con fecha 9 de enero de 2.017 el dueño del negocio despidió al procesado, que había trabajado para él como vendedor desde el 20 de junio de 2.016, por lo que el trabajador instó ante el Juzgado de lo Social número 2 de Lugo sendos procedimientos de impugnación de despido y de reclamación de cantidad que no fueron resueltos hasta el 11 de mayo de 2.017 el primero de ellos, que declaró improcedente el despido y el 19 de octubre de 2.018 el segundo de ellos, que reconoció al condenado el derecho a cobrar una cantidad de dinero en concepto de salarios debidos.

Para beneficio económico propio y debido a que el dueño de la empresa había desaparecido del negocio de compraventa de vehículos tras despedirle y dejarle a deber nóminas, el condenado puso a la venta por internet el turismo, que aún seguía figurando en la Dirección General de Tráfico a nombre del propietario inicial. El sospechoso facilitó como número de contacto su teléfono móvil personal y lo vendió el 14 de agosto de 2.017, tras concertar una cita en una estación de servicio de Vega de Valcarce donde le entregó el vehículo a cambio de 1.400 euros en metálico.

El condenado rellenó un contrato de venta entre particulares haciéndose pasar por el dueño inicial y firmando en su nombre, comprometiéndose a llevar a cabo la transferencia de la titularidad del coche para lo que el comprador le entregó otros 200 euros sin que tal cambio tuviera lugar, pese a los múltiples requerimientos efectuados para ello por el comprador.

La causa se inició por denuncia interpuesta el 16 de mayo de 2.019 y el juicio se celebró seis años después, después de que hubiera permanecido el expediente judicial parado durante algunos periodos de tiempo sin actividad procesal debido a la falta de impulso procesal durante la fase de instrucción no imputable al obrar procesal de los acusados o de su defensa, habiéndose dictado auto de continuación de la causa por los trámites del Procedimiento Abreviado el 23 de agosto de 2.023 y auto de apertura de juicio oral el 11 de diciembre de 2.023, remitiéndose el expediente al Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento el 2 de marzo de 2.024.

