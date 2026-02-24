Camponaraya tiene todo listo para su feria de perros de caza

Publicado por M.C.Canedo Camponaraya Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Camponaraya que dirige el alcalde Eduardo Morán celebrará los próximos días 7 y 8 de marzo una nueva edición de su Feria de los Perros de Caza, la número 45. La muestra, que se ha convertido en una cita ineludible para los aficionados a la actividad cinegética, tiene garantizado «lleno» según adelantó, ayer, en su presentación, el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, que aseguró que «a día de hoy, todas las jaulas están reservadas y tenemos un número de inscritos para las pruebas de rastro de jabalí similar al del año pasado».

Este año, la feria incluye como novedad el que las pruebas de rastreo se celebrarán sólo de mañana. Además, los diferentes concursos se desarrollarán en un espacio fuera del recinto ferial que se encuentra en obras. Y como es habitual, como complemento, los bares y restaurantes ofrecerán pinchos de caza, en la feria habrá un simulador de caza y, el domingo día 8, el cierre será una exhibición canina a cargo de la escuela Fran Estévez de Cáceres.

En la presentación de la feria, el alcalde de Camponaraya, también dijo que se espera la participación de un elevado número de visitantes que también contribuirán a reforzar la economía local y comarcal. «Muchos vienen y se quedan ya el fin de semana. En Camponaraya no disponemos de demasiadas plazas hoteleras ni de restaurantes suficientes y esa gente también acude a las localidades cercanas», recalcó Morán. Se trata de una muestra consolidada y a la que acuden cada año numerosos aficionados a la caza y todo lo que mueve la cría y preparación.