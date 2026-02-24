«La Denominación Origen Bierzo ya ha entrado en la Champions League"

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«La Denominación de Origen Bierzo ya ha entrado en la Champions League; ya estamos ahí. No es que estemos disputando la copa, pero estamos, porque ahí están vinos franceses, italianos y vinos de buenas regiones de España». Así se refirió ayer el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, a la calidad de los vinos de la comarca. Pérez participó en el programa La Tertulia, de La 8 Bierzo, presentado por el periodista Miguel Ángel Blanco, que cuenta con la participación del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Presencia de la DO

c Ferias. «Tenemos que estar presentes, porque contamos con un gran producto de calidad, tanto en Barcelona como en París y ahora también en Alemania. El mercado se va regularizando. Antes, el de Bruselas era el de mayor nivel europeo; poco a poco eso va cambiando, pero siempre aparece una nueva ciudad en la que tenemos que estar. Barcelona funciona fenomenal y ya va por la sexta edición; es un mercado muy bueno. Además, es nuestro mejor periodo, porque antes de Semana Santa sacamos los nuevos productos. Es importante estar presentes porque, cuando no estás, te pueden sustituir por otro. Además, estos encuentros sirven como punto de conexión en el que confluyen distribuidores de todo el mundo».

mercado

c Consumo. «Estamos en un momento complicado, no solo a nivel nacional, sino a nivel general, con un descenso del consumo de alcohol. El Bierzo se adapta y, en 2025, cinco millones de botellas fueron de Mencía y 3,8 de Godello, que son vinos más fáciles de beber. Tenemos esa gran variedad, pero eso no quita que estemos viviendo un momento complicado».

Vino Sin alcohol

c No en el Bierzo.»Es un nicho de mercado, pero no en el Bierzo. La DO, por los vinos que elaboramos, tiene que seguir jugando en la Champions: vinos de calidad. Eso no quita que en otras denominaciones, que producen mucha más cantidad, puedan ser la puerta de entrada para consumidores que no quieren beber alcohol. En la cerveza tardaron años en conseguir una 0,0 bebible y ahora tiene mucho mercado. He probado vinos sin alcohol y no soy capaz de llamarlos vino».

exportaciones

c Panorama en el mundo. «Es el camino a seguir para los vinos del Bierzo, sin olvidarnos de lo local, lo regional y lo nacional. Hay que buscar nuevos países y ojalá ese crecimiento permita aumentar en dos o tres años las exportaciones en un 15 %, lo que sería muy positivo para la revalorización de los vinos del Bierzo y también para el aumento de volumen. En países emergentes como México o Brasil ya estamos vendiendo algo, pero aún tenemos mucho camino por recorrer. Actualmente, el conjunto de la DO se sitúa en torno a un 25 o 30 % de exportaciones, y nos gustaría aumentar mucho esa cifra. Hay bodegas que exportan prácticamente el 50 % de su producción y otras que no exportan nada. La DO tiene que estar ahí para ayudar a dar ese salto a los mercados».

enoturismo

c Nuevas experiencias. «En la parte del enoturismo falta un poco de profesionalización, porque somos bodegas pequeñas y no tenemos los suficientes medios. Cada vez más bodegas hacen enoturismo. Creo que quien viene al Bierzo busca precisamente esa experiencia personalizada: estar con el enólogo y disfrutar también de una experiencia gastronómica en la bodega».

colaboración con festivales en la comarca

c Público más joven. «El mundo del vino quería atraer a todo el mundo hacia el vino, y es mejor estar donde están los jóvenes y que conozcan nuestro producto en su propio entorno. Vamos a llevar el vino a los festivales y a quitarle ese clasicismo. Es muy importante, porque son los bebedores del futuro. Vamos a iniciarles en esa cultura del vino, en ese «salir de vinos» de manera moderada».

Polémica con rueda

c Godello. «Rueda hizo algunas modificaciones en su pliego, exceptuando la del Godello, porque está esperando a que la Junta de Castilla y León —que es quien realmente tiene que determinarlo— decida si les permite elaborar Godello bajo esa denominación. Nosotros presentamos unas alegaciones; la Junta las ha dejado ahí sin resolver y estamos a la espera. En función de esas decisiones, tendremos nuestra palabra para decir en qué estamos de acuerdo y en qué no. Es como si nosotros plantáramos Verdejo en el Bierzo: no sería el mismo Verdejo, sería diferente, porque lo que metemos en la botella de vino es clima, suelo y planta, y después la manera de elaborar».

Clasificaciones

c Calidad del producto. «Queremos llamar a los vinos por el origen donde se producen. Hablamos de un vino que puede llamarse Villafranca, independientemente de la bodega».