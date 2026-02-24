Una farmacia de Cacabelos presente en unos premios de referencia en redes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Farmacia María Cacabelos ha vuelto a situarse en el mapa nacional del sector farmacéutico gracias a su participación en la IV edición de los Premios Dermofigital, celebrados recientemente en Bilbao.

Este evento anual es considerado el más importante de España en dermocosmética, tendencias digitales y transformación digital en farmacias, reuniendo a profesionales de todo el país, entre ellos farmacias, médicos, farmacéuticos y expertos en innovación sanitaria.

En la edición de 2025, la Farmacia María Cacabelos fue reconocida con el premio a la Farmacia Disruptiva, un galardón que destaca a las farmacias que lideran la innovación, la creatividad y el uso de nuevas tecnologías en su labor diaria.

La apuesta por la presencia en redes sociales y la comunicación digital fue uno de los factores clave que llevó a esta distinción, subrayando la importancia de la farmacia rural como motor de transformación y divulgación sanitaria.

Este año, en 2026, la farmacia de Cacabelos fue invitada a participar en el evento como ponente y a entregar el premio de la categoría Farmacia Disruptiva a la farmacia ganadora, que en esta ocasión ha sido un establecimiento de Cambrils, Tarragona.

«Encantados de vivir la experiencia y de llevar por bandera, en este evento tan importante, el nombre de Cacabelos, del Bierzo y de la provincia de León, así como fomentar las redes sociales y las nuevas tecnologías como herramientas para la divulgación, el contenido y la promoción de la salud», aseguran desde la farmacia.

La experiencia permitió compartir su visión sobre la innovación digital, el impacto de las redes sociales en la divulgación de la salud.