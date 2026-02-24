Diario de León


Una farmacia de Cacabelos presente en unos premios de referencia en redes

Se trata de IV edición de los Premios Dermofigital

La entrega fue en Bilbao.

Redacción
Ponferrada

La Farmacia María Cacabelos ha vuelto a situarse en el mapa nacional del sector farmacéutico gracias a su participación en la IV edición de los Premios Dermofigital, celebrados recientemente en Bilbao.

Este evento anual es considerado el más importante de España en dermocosmética, tendencias digitales y transformación digital en farmacias, reuniendo a profesionales de todo el país, entre ellos farmacias, médicos, farmacéuticos y expertos en innovación sanitaria.

En la edición de 2025, la Farmacia María Cacabelos fue reconocida con el premio a la Farmacia Disruptiva, un galardón que destaca a las farmacias que lideran la innovación, la creatividad y el uso de nuevas tecnologías en su labor diaria.

La apuesta por la presencia en redes sociales y la comunicación digital fue uno de los factores clave que llevó a esta distinción, subrayando la importancia de la farmacia rural como motor de transformación y divulgación sanitaria.

Este año, en 2026, la farmacia de Cacabelos fue invitada a participar en el evento como ponente y a entregar el premio de la categoría Farmacia Disruptiva a la farmacia ganadora, que en esta ocasión ha sido un establecimiento de Cambrils, Tarragona.

«Encantados de vivir la experiencia y de llevar por bandera, en este evento tan importante, el nombre de Cacabelos, del Bierzo y de la provincia de León, así como fomentar las redes sociales y las nuevas tecnologías como herramientas para la divulgación, el contenido y la promoción de la salud», aseguran desde la farmacia.

La experiencia permitió compartir su visión sobre la innovación digital, el impacto de las redes sociales en la divulgación de la salud.

