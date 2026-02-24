Ponferrada llevará al pleno la declaración de Interés Turístico Regional para la Noche Templaria

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso, ha dado a conocer esta mañana que este mes se llevará a pleno la memoria redactada para solicitar a la Junta de Castilla y León la declaración de la Noche Templaria como Fiesta de Interés Turístico Regional, tras el visto bueno del documento en la comisión municipal. “Es una celebración importantísima para la ciudad que recoge las 24 ediciones en este documento, en el que se ha hecho un trabajo impecable por parte de los técnicos”, precisó el edil bercianista. También confía en que la edición de este año cuente ya con la nueva designación.

El edil detalló los requisitos para optar al reconocimiento, de los que se ha dejado constancia además en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), “que es puerta y escaparate”, así como la promoción a nivel internacional, con una campaña que se llevó hasta Portugal. Asimismo, comentó que, junto a la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León, se ha impulsado la promoción mediante un fam trip para dar a conocer este evento en países como Alemania, Italia, Polonia, Estados Unidos e India, entre otros.

El concejal hizo un repaso por los comienzos de esta fiesta, que “ha ido creciendo en infraestructuras turísticas y en el número de personas que se ordenan”. “Empezaron unas decenas y ahora son 2.000 personas y lo presencian unas 20.000”, precisó Iván Alonso.

Alonso, acompañado del jefe del Servicio de Turismo, Miguel Reguera, y de la técnica Laura Hurtado, aprovechó la ocasión para avanzar que este año habrá “dos novedades importantes”, que detallará próximamente.