La Guardia Civil desaloja un local de ocio en El Bierzo por exceso de aforo e interpone 6 denuncias

La Guardia Civil ha procedido en la madrugada del pasado domingo al desalojo de una discoteca donde se superaba ampliamente el aforo permitido. En el interior se encontraban aproximadamente 500 personas, casi el doble de la capacidad máxima autorizada de 275. Esta situación representaba un riesgo serio para los asistentes en caso de emergencia.

Tras el desalojo, se realizó una inspección del local, durante la cual se detectaron varias infracciones administrativas. Como consecuencia, se interpusieron seis denuncias ante las autoridades nacionales y autonómicas competentes. Entre las infracciones se incluyen: la presencia de menores de edad en el establecimiento, el consumo de tabaco y drogas, y la incorrecta señalización de las salidas de emergencia, algunas de las cuales estaban inhabilitadas para su uso.

