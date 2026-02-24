Ponferrada plantea un ajuste de crédito para pago de subvenciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de Ponferrada plantea una modificación de crédito para poder hacer frente al pago de las subvenciones que recibe anualmente el tejido asociativo del municipio y para afrontar también la liquidación de la deuda reclamada por la empresa FCC, adjudicataria del servicio de recogida de basuras y limpieza de calles. En total, son 1,8 millones de euros. «Lo que planteamos es utilizar una aminoración de la deuda que tenemos para financiar dos cuestiones que nos parecen importantísimas», explicó el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno.

Ese expediente de modificación de crédito fue uno de los asuntos planteados en la Comisión de Hacienda celebrada este martes y será llevado a sesión plenaria que tendrá lugar el viernes. 1.092.000 euros son para «la liquidación provisional de la reclamación que tenemos con FCC», dijo Moreno. Cabe recordar que la empresa le reclama al Ayuntamiento más de siete millones de euros a los que debe hacer frente. Los algo más de 700.000 euros restantes de esta modificación son para poder repartir las ayudas que reciben asociaciones culturales, deportivas, benéficas, etcétera.

Además, cuatro puntos de la misma Comisión de Hacienda se correspondieron con la inclusión de modificaciones en el anexo de inversiones para el ejercicio 2026, con un presupuesto prorrogado. 132.400 euros para reparación y mantenimiento de equipos informáticos, los 1.856.000 euros de la obra del Centro de Innovación ya en ejecución, algo más de 400.000 euros para maquinaria e instalaciones en el punto limpio, 18.000 euros para equipamientos y la construcción de 300 nichos, que ya están en contratación, en el cementerio municipal. «Estas son las modificaciones que debemos incluir en el anexo de inversiones», repasó Luis Antonio Moreno.

El PSOE alerta de la situación financiera del Ayuntamiento

Conocida la pretensión del gobierno municipal, el PSOE compareció para alertar sobre «la gravedad» financiera del Ayuntamiento de Ponferrada, asegurando que ahora mismo no hay liquidez, que «han gastado por encima de los ingresos» y que lo que se está planteando es «dejar de pagar deuda anticipada» para poder disponer de dinero. Los socialistas cifraron en 1,6 millones esa cantidad que se pretende dejar de amortizar. «El Ayuntamiento no cumple con la estabilidad presupuestaria y presenta unos remanentes de tesorería ajustados que son negativos», advirtió la concejala Mabel Fernández después de conocer el informe de liquidación del cuarto trimestre de 2025.

Ese negativo en los remanentes significa que «si, a corto plazo, el Ayuntamiento tuviera que pagar sus deudas con recursos propios, no podría afrontarlas», dijo Fernández. Por eso —ahondó— presentan esa modificación de crédito para dejar de pagar deuda, lo que «agrava todavía más la situación» y «compromete el plan de ajuste presupuestario» que se aprobó en julio de 2025 para «recuperar la salud financiera». Entonces, se hizo para «tratar de evitar lo que en este momento es inevitable», lamentó la concejala del PSOE.

Mabel Fernández también apuntó que este «no es un problema puntual, sino que afecta a la sostenibilidad financiera futura y compromete la solvencia y la prestación de servicios en los próximos años». En el horizonte, un nuevo plan de ajuste «seguro», reprochó la socialista. «Estamos hipotecados y, a partir de ahora, asfixiados», dijo después de criticar que este nivel de gasto por encima del de ingresos «lo llevan haciendo desde el primer momento. Ya lo hicieron al liquidar el presupuesto de 2023».

«Morala está presidiendo un gobierno de despilfarro y derroche y, además, es un derroche improductivo. Nos parece muy grave lo que hoy se nos ha planteado», afirmó, recordando que «todavía se está devolviendo deuda de 2004».

Para el portavoz socialista, Olegario Ramón, la liquidación del cuarto trimestre de 2025 «confirma las preocupaciones y advertencias que venimos haciendo» y adelanta una «herencia muy complicada», con una «deuda millonaria superior a los diez millones de euros». «Será una patada hacia adelante y alguien lo tendrá que asumir», concluyó.