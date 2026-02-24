El clúster pizarrero quiere realizar cerca del Bierzo las pruebas de la silicosis

El clúster que agrupa a las empresas de pizarra ha puesto encima de la mesa la propuesta de abrir cerca del Bierzo, posiblemente en la zona de Valdeorras, un centro especializado para poder llevar a cabo las pruebas y controles sobre la incidencia de la silicosis en el sector. Como es sabido, esos análisis se realizan en un centro de referencia, que ahora mismo se encuentra en el Principado de Asturias, en su capital, Oviedo.

En los últimos años, el tema de la salud laboral ha mejorado mucho en las instalaciones de pizarra y ha surgido la necesidad de acometer controles, como es en este caso la incidencia de la silicosis. Por eso, los empresarios pizarreros adscritos al clúster han hecho gestiones para evitar los desplazamientos de sus trabajadores a Oviedo.

Desde Galicia, desde Valdeorras, representantes de la junta directiva del Clúster de la Pizarra hablaron esta semana con el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, para ver la posibilidad de que el Sergas realice los estudios e informes de reconocimiento de la silicosis como enfermedad profesional, para, de esta forma, evitar que las personas que residen aquí (del Bierzo son muchos los trabajadores que van a las canteras de Valdeorras) y padezcan esta dolencia tengan que desplazarse a Asturias para hacer los reconocimientos.

El titular de la cartera sanitaria de la Xunta, acompañado del gerente del área sanitaria, Santiago Camba, visitó las instalaciones del Clúster de la Pizarra, y mantuvo una reunión con su presidente, Eliseo López Alonso, y con varios miembros de la junta directiva, según dan a conocer desde la agrupación empresarial.

El consejero gallego dijo que su departamento «analizará a fondo esta posibilidad y verá los pasos que serán necesario dar de cara a formalizar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, similar al que mantiene esta entidad con el Instituto Nacional de la Silicosis de Oviedo».