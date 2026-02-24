El PP centra su programa en sanidad, educación y empleo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los candidatos del PP por el Bierzo al parlamento autonómico de Castilla y León Neftalí Fernández y el alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, ofrecieron este martes las líneas maestras del programa electoral que los populares defenderán si son apoyados en las urnas el próximo 15 de marzo.

Fernández y Arias destacaron que el lema que llevan lo dice todo: «Aquí, certezas», en alusión a que pondrán encima de la mesa asuntos que relmente afectan de manera directa a las personas que viven en la comarca del Bierzo y en la provincia de León con un gobierno de Alfonso Fernández Mañueco al frente. Esas líneas de trabajo se centran en el empleo, en la necesidad de crear trabajo y atraer nuevas empresas para el Bierzo. También en reforzar los polígonos industriales, ayudando a esa atracción de nuevas iniciativas empresariales, así como el apartado de las infraestructuras.

Otro de los aspectos y que pretende echar por tierra el relato de los socialistas y el resto de la ultraizquierda se centrará en las mejoras de la sanidad en el Bierzo, con los avances hechos en el área de Oncología, la esperada puesta en marcha de Radioterapia y el prometido nuevo centro de salud, con apoyo al resto de centros de la comarca. Neftalí recordó que en el caso de Oncología y otras áreas del Hospital del Bierzo, es muy necesario contar con especialistas y para ello es fundamental que se convoquen plazas que ahora mismo no hay y que dependen también de la gestión de la Administración central. El alcalde de Puente, Julio Arias, aseguró que como regidor son bien conocedores de la importancia que tiene en los ayuntamientos la Junta de Castilla y León, de su dependencia a la hora de acometer iniciativas. Por eso, considera fundamental que los bercianos sepan muy bien a quien votan para que la Junta siga ayudando a esta comarca. En esa línea los candidatos del PP a la Junta se han propuesto acudir a la mayoría de las localidades del Bierzo con su programa.