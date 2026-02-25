Las exposiciones de La Térmica Cultural de Ponferrada centran las actividades el fin de semana

Una de las exposiciones es la de Félix del la Concha.Ana F. Barredo

La Térmica Cultural de Ponferrada ofrece este fin de semana actividades vinculadas a las dos muestras que alberga actualmente este espacio además de teatro. La propuesta del viernes, 27 de febrero, a las 17.00 horas, será una visita dialogada a la exposición «Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974-1975)».

Por otro lado, el sábado, 28 de febrero, a las 13.00 horas, habrá una actividad pública, en este caso en torno a la exposición «Félix de la Concha. Coreografías de la atención».

Ese mismo día, sábado, a partir de las 20.30 horas, el Auditorio Antracita acoge el espectáculo de Higiénico Papel Teatro titulado «El viaje de Covaletti», una representación teatral que aborda cómo la lectura puede ser una herramienta de entretenimiento y evasión. Por último, en La Fábrica de Luz, el sábado, 28 de febrero, tendrá lugar la actividad «Energía del viento».