La soprano berciana Nerea González ofrece un recital este sábado en la Sala Río Selmo de Ponferrada

Eva Friera Aller Ponferrada

La Sala Río Selmo de Ponferrada acoge este sábado, 28 de febrero, el recital de la soprano berciana, Nerea González. En el concierto, a partir de las 20 horas, ofrecerá un recital con temas de ópera y zarzuela, ente las que se encuentran «Tosca», «Bohème», «Manon Lecaut» de Puccini u obras verdianas como «La Forza del Destino» o «Don Carlo», además de piezas del teatro musical español como «Jugar con Fuego» de Barbieri, «La Tempranica» de G. Giménez, «La Marchenera» de Moreno Torroba o «El Juramento» de J. Gaztambide.

Se trata de un recital lírico, titulado «Fuego y fe», que aborda la lucha de la mujer en contextos hostiles. Mujeres que se debaten entre el deber y sus pasiones, que afrontan y miran a la muerte sin temor, que se ven obligadas a asesinar para defender su integridad y que disfrutan de la vida y el amor. La soprano ganó el primer premio en la competición internacional de ópera «Grandi Voci» de Salzburgo en 2024.