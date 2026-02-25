La Asociación de Comerciantes Templarium de Ponferrada organiza la Feria de las Rebajas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La lonja del Museo del Ferrocarril de Ponferrada acoge, del 27 de febrero al 1 de marzo, una nueva edición de la Feria de las Rebajas, organizada por la Asociación de Comerciantes Templarium de Ponferrada. El evento contará con grandes descuentos y sorteos de vales de compra valorados en 800 euros entre los más de 30 comercios participantes, con el objetivo de impulsar el comercio local. Además, la Feria contará con food trucks y un rincón del café.