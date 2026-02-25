El Hospital El Bierzo acoge una jornada sobre el dolor con más de una treintena de participantes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Más de una treintena de personas participa en un taller para médicos sobre el manejo integral del dolor, organizado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi). La cita, celebrada ayer en el Hospital El Bierzo, sirve para actualizar los conocimientos y habilidades en el abordaje de esta patología desde la evidencia científica. Ha contado con la participación de profesionales que comparten experiencias clínicas relacionadas con el dolor.