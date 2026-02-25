Moreno: "Prefiero que las asociaciones cobren que pagar deuda anticipada"

El concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, ha respondido "con datos" a las críticas y advertencias del Grupo Municipal Socialista sobre la situación financiera. Además de negar los números rojos y asegurar que, en 2025, se han gastado tres millones de euros menos de la previsión recogida en el plan financiero aprobado en julio del año pasado, el edil garantiza que no existe riesgo económico alguno por dejar de pagar deuda anticipada y que prefiere esto que no poder asumir el pago de las ayudas a todas las asociaciones del municipio.

De hecho, Moreno fue tajante y afirmó que si no sale adelante la modificación de crédito que se plantea y que será llevada al pleno del viernes, "las asociaciones no van a poder cobrar". Son algo más de 700.000 euros.

El responsable del área económica del Ayuntamiento de Ponferrada insistió en que "estamos trabajando con un presupuesto prorrogado de 2024" y que "las previsiones de entonces no son las que necesitamos en 2026". También incidió en que tanto la normativa como los técnicos municipales permiten recurrir a una "aminoración de la deuda" para poder pagar a las asociaciones y hacer frente, igualmente, a la liquidación con la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria por una reclamación que -enfatizó- "entró en el Ayuntamiento en el año 2022", es decir, cuando Olegario Ramón era alcalde.

"No hay necesidad de pagar deuda de manera anticipada porque la deuda ya está bajando", dijo y aportó las cifras: "En 2022, era de 22 millones de euros; ahora, está en 18.516.00 euros y a 31 de diciembre de 2026, será de 16.396.000 euros". Respecto a la afirmación de la socialista Mabel Fernández sobre que el equipo de gobierno "ha gastado por encima de los ingresos", el concejal de Hacienda explicó que si bien la previsión de gasto contemplada en el ya citado plan financiero era de 74,8 millones de euros, a expensas de cerrar el ejercicio 2025 (será el mes que viene), el gasto es de 68.902.354 euros.

"Son más de tres millones de euros que hemos dejado de gastar", dijo y defendió que el informe económico del cuarto trimestre de 2025 al que se agarra el PSOE para anticipar un "asfixia" económica "no se puede extrapolar a todo el año". Moreno también aseguró que no hay riesgo de un nuevo plan de ajuste.

El PSOE denuncia al alcalde ante la Junta Electoral

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada ha denunciado ante la Junta Electoral al alcalde, Marco Morala, por unas declaraciones sobre cuestiones municipales realizadas ante los medios de comunicación el día 16 de este mismo mes, justo al término del pleno de designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales de cara a la convocatoria del 15 de marzo, ya en período preelectoral y con las consiguientes restricciones vigentes. Lo ha desvelado el propio concejal de Hacienda.

Aquellas fueron unas declaraciones en las que el alcalde de Ponferrada dio respuesta a las preguntas planteadas por los periodistas y adelantó que se iba a acometer un plan de bacheado y arreglo de aceras urgente para hacer frente a lo daños causados por las sucesivas borrascas. Así mismo, anunció la apertura del proceso para redactar una nueva Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios. "Como alcalde, se debe a los ciudadanos y debe dar explicaciones, pero el PSOE entiende que no", consideró Moreno para después evidenciar su parecer: "Nos estamos volviendo locos. Esto no tiene ni pies ni cabeza. No entiendo que no podamos dar cuenta del día a día del Ayuntamiento si surge un problema".

Según la explicación de Luis Antonio Moreno, el PSOE presentó la denuncia esta misma semana, el lunes día 23. "Contestó a preguntas del temporal y respondió a los problemas de una manera normal y sin pedir el voto para nadie, pero el PSOE lo ha denunciado ante la Junta Electoral e intenta que esta actúe contra el alcalde por dar respuesta a una situación puntual que ocurrió en la ciudad", apuntó Moreno.