Camponaraya estrena en la Casa Ucieda un espacio cultural de primer nivel con Gil y Carrasco

El alcalde de Camponaraya, el socialista Eduardo Morán, ha conseguido con la Casa Ucieda-Osorio lo que hace apenas unos años se veía como un imposible: ha logrado la cuadratura del círculo. Su empeño y gestión, no sólo ha permitido rehabilitar con gusto y máxima sutiliza una magna casona en ruinas, sino que ahora le ha dado contenido y un uso cultural de primera como espacio de conocimiento para todo el Bierzo. Este miércoles se presentaba en la Casa Ucieda-Osorio la primera exposición que ponen en marcha en este edificio donado al Ayuntamiento y enclavado en el corazón de Camponaraya y en pleno Camino de Santiago. Se trata de una exposición pictórica de primer nivel relacionada por el artista Luis Gómez Domingo, basada en la obra cumbre del romanticismo del escritor berciano Enrique Gil y Carrasco. La muestra de arte viene respaldada con el aval del Instituto de Estudios Bercianos (IEB) que ahora preside José Luis Cavero Lípiz.

El alcalde Eduardo Morán explicaba que se trata de una exposición en la que hay pintura y también una muestra de la primera edición del libro "El Señor de Bembibre". "Esto ha sido una iniciativa del IEB en esas actividades que han puesto en marcha para celebrar el 180 aniversario del fallecimiento de Enrique Gil y Carrasco, con Luis Gómez Domingo y otros autores", manifestó Morán, al tiempo que agradecía al IEB todo lo que están haciendo por la cultura del Bierzo y su compromiso por revitalizar esta institución cultural y colaborar con el Ayuntamiento.

Exposición en las salas de la Casa Ucieda de Camponaraya.LUIS DE LA MATA

Camponaraya cuenta con cuadros comprados a Luis Gómez Domingo para ayudar en aquellos momentos económicos delicados a reflotar el IEB. La exposición en la Casa Ucieda es un reclamo de primer nivel para todo el Bierzo y la provincia y que merece la pena visitar y conocer. Inicialmente, estará abierta hasta el 25 de marzo los miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 16.00 a las 20.00 horas. "En función de cómo se desarrolle la afluencia de visitantes siempre podremos alargarla", dijo Eduardo Morán.

Morán agradeció la labor de Gómez Domingo, del que citó reconocimientos recientes como artista por parte de este periódico y otros. También destacó "el compromiso personal con la comarca del Bierzo" del artista.

"Me hace especialmente ilusión este tema, porque recuerdo cuando era muy niño era el libro de lectura de mi madre, hace tantos años y estuve viendo alguna de las ilustraciones para ver si recordaba la que leía", manifestaba en el acto el alcalde. El mandatario municipal destacaba que esta exposición es el punto de partida de actividades que van a poner en marcha a partir de ya en este edificio Ucieda-Osorio. "Es el buque insignia desde el punto de vista cultural del Ayuntamiento de Camponaraya , pero que no sólo es nuestro, sino que es de toda la comarca del Bierzo y está a disposición del mundo del arte y de la cultura de la comarca, para que todo el que quiera disfrutar de él o hacer aquí exposiciones o lo que necesita, desde luego esta es su casa", remarcaba Eduardo Morán.

El artista Luis Gómez Domingo explicó que se puede ver una muestra de la gran obra que desarrolló sobre "El Señor de Bembibre" y dijo que "como berciano de elección, el hecho de que esté presente en este acto es muy importante y para como bercianos y la obra de Enrique Gil y Carrasco también supone una enorme satisfacción". "Cada uno tiene que ponerse delante del cuadro y que el cuadro le hable", resumía Gómez Domingo en referencia a sus cuadros, que en este caso son con la técnica del acrílico acuarelable, trabajado con mucha agua y en un soporte sobre un papel con un gramaje de 640, el más fuerte que encontró.

Por parte del IEB, su presidente José Luis Cavero, agradeció al Ayuntamiento de Camponaraya por su acogida en una infraestructura como es la Casa Ucieda "tan maravillosa como esta". "Os felicito, primero por atreveros a asumir este edificio y haberlo restaurado con este acierto, en un patrimonio arquitectónico que es devuelto a la ciudadanía como un bien cultural, y también por la exposición". Sobre la exposición citó la génesis de esta muestra y destacó el hecho de que sean los que junto al artista estrenen la Casa Ucieda.