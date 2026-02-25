El polvorín social en el Bierzo: choque de posiciones por el resultado del 23-F

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

Cuarenta y cinco años después de uno de los sucesos más convulsos de la historia española reciente el Gobierno de España ha desclasificado 153 archivos sobre el 23-F. Aquel día el teniente coronel Antonio Tejero entró a tiros en el Congreso al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Tejero llevaba nueve meses en libertad tras haber participado en otro intento de golpe de Estado (también fallido) en 1978 por el que cumplió siete meses de condena. Este hecho mantuvo en vilo a toda España por las consecuencias del levantamiento.

En la región del Bierzo, este golpe se vivió con gran enfrentamiento entre las facciones que defendían a uno u otros bandos. Acorde a algunos informes, se registraron pintadas de apoyo a los militares golpistas con mensajes como "Tejero Libertad" o "Ejército al poder". En el otro polo, la región también vio aparecer mensajes en los que se exigía la "Huelga general" y la "Disolución de la Guardia Civil" tras el suceso.

Tras el fallo del levantamiento, la región berciana fue el punto más inestable de la provincia. La acción de grupos terroristas como el Grapo y la conflictividad por la actividad minera tensionaron el ambiente especialmente. Como recogió la prensa local, acciones como el atentado terroristas en minas de Torre del Bierzo focalizaron la atención en la comarca durante y después del golpe.