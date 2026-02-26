Ponferrada pone nombre de mujer a la música, el deporte y la cultura

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las concejalías de Bienestar Social, Deportes, Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada se han implicado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, para «dar visibilidad y seguir avanzando en la eliminación de las desigualdades y discriminaciones que aún persisten en nuestra sociedad». Lo harán con un programa con actividades de sensibilización para todos los públicos. Música, deporte, cultura, solidaridad y radio resumen la propuesta.

El 7 de marzo, la cantautora Karmento abrirá la conmemoración con un concierto en el Teatro Bergidum, aunque ya desde el día 4 y hasta el 22 podrá visitarse, en la cripta del Museo del Bierzo, la exposición ‘Genias’, un homenaje audiovisual a 21 mujeres del Siglo de Oro que fueron silenciadas. Otra exposición bibliográfica y gráfica, esta en la Biblioteca del Castillo, subrayará la aportación femenina a la cultura universal bajo el título ‘Ellas: mujeres, creadoras, inmortales y olvidadas’ y podrá visitarse hasta el 21 de marzo.

El domingo 8, tendrá lugar el acto institucional con lectura de manifiesto en la plaza del Ayuntamiento, a las 12.00 horas, y esa noche, la fachada del consistorio se iluminará para la ocasión. Además, en el pabellón Lydia Valentín, se celebrará un evento multideportivo y solidario por la mañana, con zumba, defensa personal, bailes, spinning, entrenamiento funcional y tiro con arco. Las inscripciones (5 euros) ya se pueden realizar en www.carrerasconencanto.com o en la sede de la Asociación Adebi, que será la beneficiara de la recaudación.

Además de todo esto, se emitirá, el 8 de marzo a las 12.00 y a las 17.00 horas, un programa especial de Radio Cima (107.8 FM), ‘Voces con nombre de mujer’, en el que entrevistará a la cantante Noa Gómez, la campeona del mundo Débora Évora y la árbitra Raquel Suárez.

El programa se completa con charlas, durante todo el mes de marzo, en los institutos para visibilizar el trabajo de mujeres en profesiones tradicionalmente masculinizadas. Una ingeniera, una policía municipal, una bombera y una árbitra de fútbol reflexionarán sobre los retos que han tenido que afrontar.