La ministra Aagesen comparece el martes por el caso Ciuden de Ponferrada

El asunto de la adjudiación de una larga lista de contratos menores realizados, con cantidades importantes por parte de la Ciuden de Ponferrada, y que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, tendrá el próximo martes reacciones estatales, con la presencia de una ministra. La actual vicepresidenta tercera y responsable de la cartera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Sara Aagesen comparecerá el próximo martes 3 de marzo en la comisión de control al Gobierno por parte del Senado.

El parlamentario leonés, senador y también alcalde de Congosto, Jorge García Vega, será el responsable de interpelar a la ministra Aagesen, de quien depende este caso sobre el que se está poniendo la lupa judicial y también política de control de los fondos públicos. La comparecencia en el Senado de control al Gobierno el próximo día 3 se espera que comience a partir de las cuatro de la tarde.

La respuesta a la interpelación del senador berciano será oral y tiene entrada en el registro del Pleno de la Cámara del pasado 25 de febrero. La pregunta se interesa a la ministra por las medidas que desde la vicepresidencia tercera del Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático se están adoptando sobre lo dado a conocer sobre el caso Ciuden.

El asunto, de momento sigue su curso en los juzgados de Ponferrada, donde se da la circunstancia que ayer precisamente el juez decano, Óscar Hernáiz, manifestafa en una entrevista en Radio Bierzo que necesitaría jueces voluntarios para ayudar a desatascar los cientos de caso que lleva precisamente el Juzgado de Instrucción 2 de la capital berciana, en donde además de asuntos de violencia de género, le ha tocado el caso Ciuden. Es tal la acumulación de casos que el decano ha pedido ayuda con un nuevo juez, pero desde instancias judiciales superiores no lo han considerado necesario y al juez decano no le ha quedado otra que pedir voluntarios.

La comparecencia el próximo martes 3 de marzo será a partir de las 16.00 horas en la Cámara Alta