Ponferrada y Obispado avanzan en el acuerdo para la gestión del mirador de la Encina

La Concejalía de Turismo y Patrimonio de Ponferrada daba ayer cuenta de la gestión del patrimonio e insta a la oposición a «cesar el entorpecimiento de proyectos clave». En la Comisión Informativa de Patrimonio y Turismo, el teniente de alcalde y responsable del área, Iván Alonso, ha informado de los proyectos para el municipio, a pesar de lo que califica como una actitud de «obstruccionismo» por parte de la oposición, personificada en el exalcalde Olegario Ramón. Así da cuenta el edil de avances en el Mirador de la Basílica y el Museo de Arte Sacro: «Durante la sesión, se ha informado de la memoria para obtener la declaración de Interés Turístico Regional para la Noche Templaria que será llevada a Pleno para su aprobación. También se ha informado sobre el estado del acuerdo entre el Ayuntamiento de Ponferrada y el Obispado para la gestión del Mirador de la Basílica de la Encina y el Museo de Arte Sacro. Confirmándose que el documento técnico se encuentra en una fase «muy avanzada», indica. En la misma comisión informativa, Iván Alonso ha informado sobre la ejecución de la subvención turística otorgada por la Junta de Castilla y León para el Castillo de los Templarios y la Tebaida Berciana. Uno de los pilares de esta inversión es el equipamiento y amueblamiento del Monasterio de San Pedro de Montes. Se ha informado de que el objetivo es dotar al Monasterio de la infraestructura necesaria para albergar eventos y prestar servicios de calidad en el futuro. Al igual que con la Basílica, el Ayuntamiento trabaja en un documento de gestión específico para garantizar la viabilidad y protección de este monumento. El teniente de alcalde ha lamentado la actitud del señor Olegario Ramón, acusándole de utilizar las comisiones informativas para generar «desinformación» y buscar rédito mediático inmediato en lugar de interesarse por la gestión real del patrimonio., expresando lo siguiente: «Resulta incomprensible esta manera de hacer política, centrada en poner obstáculos a proyectos que son vitales para el futuro de nuestros pueblos y para la salvaguarda de nuestro acervo cultural», concluyó.

Por su parte, el PSOE ha advertido, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de las consecuencias directas que —asegura— está teniendo «el estado de abandono de las calles de la ciudad sobre la seguridad vial y el patrimonio de los vecinos». Dice que han aumentado los daños en vehículos derivados de accidentes provocados por baches y calzadas en mal estado y también el número de reclamación patrimonial.