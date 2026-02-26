Valcarce reprocha el crédito estatal para el Canal Bajo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, se quejaba ayer de la situación a la que se han visto abocados los comuneros propietarios de fincas del Canal Bajo del Bierzo, debido a que deberán pagar o devolver un crédito concedido por la Administración central a 50 años, con la posibilidad de haberlo evitado en su momento si aportaran la financiación de un bien público para la modernización de la agricultura de una comarca importante como la del Bierzo.

Dice el agricultor, empresario agroalimentario y alcalde de Carracedelo que se ha hipotecado durante 50 años a los regantes del Canal Bajo. «Frente a los cerca de 23 millones a fondo perdido invertidos por la Junta de Castilla y León para la conexión de canales y concentración parcelaria, los regantes deberán devolver a lo largo de 50 años los 29 millones del crédito del Gobierno de España», reprochó Valcarce a los responsables de la Ad,ministración central. Considera que los socialistas «no son quién para dar lecciones» en relación con las obras de modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo.

Recuerda el alcalde del municipio agrícola berciano que la Administración central tuvo una oportunidad histórica para beneficiar al Bierzo, «una comarca gravemente perjudicada por la crisis energética tras el cierre de las minas y de las centrales térmicas». «Era el momento de apostar por una inyección económica a fondo perdido suficiente para impulsar definitivamente la modernización del regadío. No lo hicieron, y resulta que el supuesto esfuerzo del Gobierno de Sánchez para la modernización del Canal Bajo consistió en que los regantes tendrán que afrontar la devolución de más de veintinueve millones de euros del crédito, canalizado por Seiasa, a lo largo de cincuenta años». Conviene decirlo claro: «no es una subvención, es un préstamo que pagarán los agricultores durante décadas», subraya el alcalde de Carracedelo para que quede claro a quien lo tendrá que pagar.