El Bierzo se funde en una acción solidaria para apoyar a un niño con cáncer

Con solo nueve años, Adrián Prada ya ha tenido que enfrentarse dos veces al cáncer. La última, ahora mismo. Este niño de Toreno está en plena lucha contra la leucemia y su entorno se ha movilizado para recaudar fondos que permitan a su familia costear la rehabilitación y, dado que la enfermedad le impide asistir al colegio, también una formación académica complementaria o clases particulares. Hace aproximadamente un mes que un grupo de sus profesores tomó las riendas de una campaña que se ha extendido por medio Bierzo bajo la premisa firma de ayudar a ‘SuperAdri’. Se han vendido pulseras y se han instalado huchas en varios establecimientos para que todo aquel que quiera colabore.

Adrián está recibiendo tratamiento en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, a donde se ha trasladado con toda su familia. Los largos tiempos de cama y la propia quimioterapia han provocado que su movilidad se haya visto drásticamente reducida y necesita rehabilitación fisioterápica para recuperar masa muscular y «volver a correr y jugar como antes». Para este fin se está recaudando el dinero. La Asociación de Madres y Padres de su colegio también colabora con la venta de bolígrafos y a la campaña se ha sumado, igualmente, la guardería municipal. La asociación de comerciantes El Centro Mola de Ponferrada es otro de los cooperantes y la red de apoyos sigue creciendo.

El objetivo no solo es recaudar dinero para ayudar a Adri, sino también demostrarle a él y a su familia que no están solos en esta lucha, arroparlos, explica una de las profesoras impulsoras de esta acción solidaria que se mantendrá hasta después de Semana Santa, coincidiendo prácticamente con el fin de las sesiones de tratamiento que está recibiendo Adrián.

Más de 30 puntos configuran la red de huchas que se han colocado, hasta el momento, para ayudar a este niño. Hay ayuntamientos, colegios, bares y cafeterías, farmacias, panaderías, carnicerías, clínicas de fisioterapia, algún centro escolar y otros negocios en Toreno, Ponferrada, Arnadelo, Camponaraya, Páramo del Sil, Cubillos, Susañe, Igüeña, Columbrianos y Carracedelo, entre otros. Una información que se puede consultar de manera directa en la cuenta de Instragram (@todos_con_adri) que los hacedores de esta acción han creado para presentar a Adrián Prada y su historia y difundir las novedades de la campaña solidaria que también sirve para visibilizar la realidad que enfrentan, a diario, los niños que lucha contra el cáncer.