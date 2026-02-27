Fundación Cupa Group y Afa acercan la inclusión digital a 600 personas en Puente de Domingo Flórez

La Fundación Cupa Group y la asociación Afa Bierzo han presentado los resultados de los proyectos sociales y de inclusión digital puestos en marcha en Puente de Domingo Flórez, con más de 600 personas atendidas en el último año. La alianza entre ambas entidades se concreta en tres líneas de actuación que abordan, de forma coordinada, el acompañamiento social y el acceso a herramientas digitales, con los objetivos de fomentar la participación comunitaria y reducir la brecha digital en el municipio.

El proyecto ‘Puentes de Vida: Conexión Intergeneracional y Bienestar Comunitario’ ha contado en este periodo con un total de 120 participantes. A lo largo del año, se han llevado a cabo hacenderas comunitarias, sesiones periódicas de envejecimiento activo, estimulación de la memoria y talleres artísticos y musicales en San Pedro de Trones y en Puente de Domingo Flórez. Además, se han desarrollado actividades recreativas y educativas con alumnos del CRA de Puente de Domingo Flórez, fortaleciendo el vínculo entre mayores y escolares. En el ámbito de las competencias digitales, 17 personas han participado en acciones específicas de

ciberformación, integrando tecnología y convivencia intergeneracional como ejes de trabajo.

Por su parte, el programa Conecta Rural ha alcanzado a 441 beneficiarios y ha consolidado los centros tecnológicos de Puente y Cubillos del Sil, donde se han puesto a disposición de los vecinos equipos tecnológicos para facilitar su acceso a internet. Durante el último año, se han registrado 208 usuarios activos que han hecho uso de estos espacios y dispositivos. El proyecto ha incluido campañas de sensibilización, píldoras formativas adaptadas a las necesidades de los usuarios y el préstamo de equipos. La valoración de las personas participantes refleja un 100% de satisfacción, confirmando la utilidad y el impacto de la iniciativa, cuyo fin es reducir la brecha digital en zonas rurales.

A estas acciones se suma el curso de formación Cibervoluntarios, en el que han participado 41 personas. Durante las sesiones han abordado contenidos prácticos como navegar en internet con seguridad, hacer videollamadas, realizar compras online o usar certificados digitales, actividades que han permitido a algunos participantes aprender estas competencias por primera vez y han reforzado su conocimiento en la gestión de trámites administrativos vía online.

El alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, ha destacado que “estos proyectos han servido para acercar a nuestros mayores a las nuevas tecnologías, a reducir su miedo a la digitalización diaria y, muy importante también, a haber unido generaciones distintas en diferentes cursos y trabajos que han servido para afianzar lazos entre jóvenes y mayores. Han sido acciones muy interesantes que estaremos encantados de repetir ofreciendo toda nuestra colaboración".

Por su parte, Pilar Rodríguez, directora de Afa Bierzo, ha añadido que “esta alianza es una ventana de oportunidad vital para el entorno rural. Ver cómo más de 600 personas han recuperado espacios de convivencia o perdido el miedo a la tecnología confirma que la clave para combatir la soledad y la brecha digital es el trabajo en red. No se trata sólo de enseñar tecnología, sino de crear un espacio donde los jóvenes aportan su destreza digital y las personas

mayores comparten la sabiduría de toda una vida. Este intercambio fortalece el tejido social del municipio, logrando que las nuevas generaciones se impliquen emocionalmente con su territorio. Por todo ello, nuestro compromiso sigue siendo poner a las personas en el centro, garantizando que el envejecimiento activo y la autonomía digital sean derechos accesibles para todos los vecinos, sin importar dónde vivan”.

Eliseo López, director de la Fundación Cupa Group, ha señalado que “los datos confirman la utilidad de una intervención sostenida en el territorio, que combina acompañamiento social y herramientas digitales”, y ha reafirmado el compromiso de la entidad que lidera para mantener y consolidar las iniciativas durante 2026”. Además, ha destacado que “la colaboración con Afa Bierzo y el Ayuntamiento es clave para llegar a las personas que más lo necesitan, especialmente en el medio rural, y seguir generando oportunidades reales de participación y autonomía”.

El balance de los tres proyectos refleja los avances derivados de una intervención que combina dinamización comunitaria, envejecimiento activo y acceso a la tecnología. La colaboración entre la Fundación Cupa Group y Afa Bierzo ha contribuido a generar espacios de participación y a favorecer la inclusión digital en el rural del Bierzo. De cara a 2026, ambas entidades prevén dar continuidad a estas iniciativas, manteniendo operativos los centros tecnológicos y estudiando la posible apertura de un tercero en otro

municipio de la comarca. Además, se reforzarán las actividades intergeneracionales y comunitarias en el municipio de Puente de Domingo Flórez, con el propósito de seguir construyendo un entorno rural más conectado, activo e inclusivo.